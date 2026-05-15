Real Madrid Tumbangkan Real Oviedo, Gonzalo Garcia Senang Cetak Gol Lagi di Bernabeu

JawaPos.com - Gonzalo Garcia turut membantu Real Madrid mengalahkan Real Oviedo di Liga Spanyol pekan ke-36. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Bernabeu, Jumat (15/5).

Pemain yang mencetak satu gol di laga tersebut, merasa senang dengan performa Real Madrid setelah dikalahkan Barcelona. Meski melawan Real Oviedo, Gonzalo Garcia tetap menganggap tim tamu sebagai lawan yang sulit.

"Saya sangat senang dengan performa tim. Kami baru saja menjalani pertandingan sulit melawan Barca, dan kami tahu bahwa di Bernabeu ini, pertandingan akan berlangsung sengit. Oviedo akan berusaha sebaik mungkin, dan kami juga memberikan yang terbaik," kata Gonzalo Garcia yang dikutip laman resmi Real Madrid, Jumat (15/5).

"Kami tampil dengan semangat untuk menunjukkan bahwa kami mampu membela lambang ini di sini, di depan para penggemar kami. Saya sangat senang dengan gol tersebut, tetapi lebih senang lagi dengan kemenangan tim," imbuh pemain 22 tahun tersebut.

Gonzalo memang sudah lama tidak mencetak gol di Bernabeu yang terakhir kali dilakukannya saat melawan Real Sociedad. Dengan gol ke gawang Real Oviedo, membuatnya ingin mencetak gol di dua laga terakhir melawan Sevilla dan Athletic Bilbao.

"Saya merasa sangat bahagia. Ketika Anda sudah lama tidak bermain, lalu tampil dan mencetak gol, terutama di Bernabéu di depan semua Madridista, selalu menjadi momen spesial. Jadi, saya merasa sangat gembira dan sangat berterima kasih atas semua dukungan yang selalu diberikan oleh para Madridista dan rekan-rekan setim saya. Saya juga sangat menantikan dua pertandingan terakhir ini dan mampu membela lambang klub ini," ujar Gonzalo.

Setelah mencetak gol ke gawang Real Oviedo, menjadikan Gonzalo mengoleksi tujuh gol bersama Real Madrid musim ini. Pemain yang merupakan binaan akademi Castilla tersebut akan terus bekerja keras untuk meningkatkan performanya sebagai penyerang.