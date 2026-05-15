Real Madrid Tumbangkan Real Oviedo, Gonzalo Garcia Senang Cetak Gol Lagi di Bernabeu

Gonzalo Garcia, Real Madrid, Bursa Transfer Caption dan credit foto: Real Madrid siapkan opsi pinjaman untuk Gonzalo Garcia. (@FabricaMadrid/X)
JawaPos.com - Gonzalo Garcia turut membantu Real Madrid mengalahkan Real Oviedo di Liga Spanyol pekan ke-36. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Bernabeu, Jumat (15/5).
Pemain yang mencetak satu gol di laga tersebut, merasa senang dengan performa Real Madrid setelah dikalahkan Barcelona. Meski melawan Real Oviedo, Gonzalo Garcia tetap menganggap tim tamu sebagai lawan yang sulit.
"Saya sangat senang dengan performa tim. Kami baru saja menjalani pertandingan sulit melawan Barca, dan kami tahu bahwa di Bernabeu ini, pertandingan akan berlangsung sengit. Oviedo akan berusaha sebaik mungkin, dan kami juga memberikan yang terbaik," kata Gonzalo Garcia yang dikutip laman resmi Real Madrid, Jumat (15/5).
"Kami tampil dengan semangat untuk menunjukkan bahwa kami mampu membela lambang ini di sini, di depan para penggemar kami. Saya sangat senang dengan gol tersebut, tetapi lebih senang lagi dengan kemenangan tim," imbuh pemain 22 tahun tersebut.
Gonzalo memang sudah lama tidak mencetak gol di Bernabeu yang terakhir kali dilakukannya saat melawan Real Sociedad. Dengan gol ke gawang Real Oviedo, membuatnya ingin mencetak gol di dua laga terakhir melawan Sevilla dan Athletic Bilbao.
"Saya merasa sangat bahagia. Ketika Anda sudah lama tidak bermain, lalu tampil dan mencetak gol, terutama di Bernabéu di depan semua Madridista, selalu menjadi momen spesial. Jadi, saya merasa sangat gembira dan sangat berterima kasih atas semua dukungan yang selalu diberikan oleh para Madridista dan rekan-rekan setim saya. Saya juga sangat menantikan dua pertandingan terakhir ini dan mampu membela lambang klub ini," ujar Gonzalo.
Setelah mencetak gol ke gawang Real Oviedo, menjadikan Gonzalo mengoleksi tujuh gol bersama Real Madrid musim ini. Pemain yang merupakan binaan akademi Castilla tersebut akan terus bekerja keras untuk meningkatkan performanya sebagai penyerang.
"Ini tahun yang panjang, baik secara pribadi maupun kolektif. Mungkin tidak seperti yang kita semua harapkan. Kita perlu melakukan introspeksi diri dan jujur, tetapi secara pribadi, saya merasa tenang. Saya mencoba bekerja hari demi hari, fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, dan memberikan yang terbaik dalam latihan sehingga saya dapat memanfaatkan peluang ketika berada di lapangan untuk membuktikan diri. Dengan cara ini, para penggemar juga dapat melihat bahwa saya mampu membela lambang klub," pungkas Gonzalo.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong