Michael Carrick Bawa Manchester United Kembali ke Liga Champions

JawaPos.com–Michael Carrick tak bisa menyembunyikan rasa puasnya setelah membawa Manchester United kembali ke Liga Champions. Kemenangan dramatis 3-2 atas Liverpool di Old Trafford menjadi momen penentu, sekaligus mempertegas pengaruhnya sejak mengambil alih kursi pelatih.

Namun Michael Carrick justru merespons situasi ini dengan nada tenang bahkan cenderung santai. Melansir ESPN, saat ditanya soal peluang menjadi manajer permanen, pria berusia 44 tahun itu mengaku semuanya terasa mengalir begitu saja.

”Saya senang melakukan apa yang saya lakukan. Ini posisi yang bagus untuk saya dan rasanya cukup alami, jujur saja,” ujar Michael Carrick.

Sejak ditunjuk pada Januari, Carrick langsung memberi dampak signifikan. Dari 14 pertandingan, dia sukses mengamankan 10 kemenangan.

Lebih impresif lagi, kemenangan tersebut datang saat menghadapi tim-tim besar. Setelah menaklukkan Manchester City, Arsenal, dan Chelsea, kini Liverpool ikut masuk daftar korban.

Gol dari Matheus Cunha, Benjamin Sesko, dan Kobbie Mainoo memastikan tiga poin penting yang mengunci tiket ke kompetisi elite Eropa musim depan. Carrick pun menyadari bahwa perjalanan timnya sejauh ini bukan hal kecil.

”Kita harus menunggu dan melihat. Saat kami datang, Liga Champions masih agak jauh dan kami ingin kembali ke Eropa, dan berada di sana dengan tiga pertandingan tersisa adalah pencapaian besar. Apa pun yang akan terjadi, akan terjadi,” terang Michael Carrick.

Menikmati Proses, Bukan Sekadar Hasil Alih-alih larut dalam euforia, Carrick justru menekankan pentingnya konsistensi. Dia menggambarkan perjalanan timnya sebagai proses yang terus berkembang, dengan berbagai cara kemenangan yang berbeda.