Daniel Siebert Pimpin Arsenal vs Atletico Madrid, Apa Artinya untuk Tuan Rumah The Gunners?

JawaPos.com–Arsenal akan menjamu Atletico Madrid dalam leg kedua semifinal Liga Champions pada Selasa (5/5) malam di Stadion Emirates. Jelang duel krusial ini, satu detail menarik muncul ke permukaan: penunjukan wasit yang dianggap bisa memberi sedikit keuntungan bagi tuan rumah.

Pertemuan pertama Arsenal vs Atletico Madrid di Spanyol berakhir imbang 1-1 dalam laga yang penuh tensi. Kedua gol lahir dari titik putih, dan sejumlah keputusan penting sempat menjadi bahan perdebatan, termasuk intervensi VAR yang membatalkan penalti untuk Arsenal setelah peninjauan ulang.

Kini, fokus beralih ke leg kedua liga champions dan siapa yang akan memimpin pertandingan tersebut.

Melansir Sports Mole, wasit asal Jerman Daniel Siebert dipastikan akan menjadi pengadil utama di Emirates. Dia akan didampingi tim sesama ofisial asal Jerman, termasuk Rafael Foltyn dan Bastian Dankert. Sementara tugas VAR akan ditangani Robert Schroder dan Tobias Stieler.

Bagi Arsenal, sosok Siebert bukan nama asing. Dia sebelumnya pernah memimpin laga The Gunners di kompetisi Eropa, termasuk saat menghadapi Sporting CP di Lisbon.

Dalam delapan pertandingan terakhir yang dia pimpin di Liga Champions, Siebert tercatat cukup aktif mengeluarkan kartu yakni sekitar 37 kartu kuning dan dua kartu merah, serta menunjuk satu penalti.

Menariknya, statistik menunjukkan bahwa tim tuan rumah memenangkan sekitar 62,5 persen pertandingan Liga Champions yang dipimpin Siebert. Angka ini tentu menjadi catatan kecil yang bisa memberi rasa optimisme bagi Arsenal.

Rekam Jejak yang Menguntungkan Arsenal Lebih jauh lagi, Arsenal memiliki kenangan manis setiap kali dipimpin Siebert. Dalam dua kesempatan sebelumnya, mereka selalu meraih kemenangan, termasuk kemenangan telak atas Dinamo Zagreb dan hasil positif kontra Olympiacos beberapa tahun lalu.