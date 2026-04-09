Brasil Pertahankan Carlo Ancelotti hingga 2030 dengan Harapan Raih Gelar Dunia Keenam

Carlo Ancelotti (Bein Sports)
JawaPos.com – Carlo Ancelotti dipastikan akan tetap menangani tim nasional Brazil national football team hingga tahun 2030.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/4), Kepastian ini muncul setelah adanya rencana perpanjangan kontrak antara pelatih asal Italia tersebut dengan federasi.
Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan proyek jangka panjang sepak bola Brasil.
Baca Juga:BLACKPINK Cetak Sejarah sebagai Artis K-Pop Pertama yang Berhasil Raih 2,2 Miliar Penayangan di YouTube
Kontrak Ancelotti sebelumnya berlaku hingga akhir FIFA World Cup berikutnya. Namun, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang kerja sama demi stabilitas tim.
Ancelotti juga menyatakan tidak keberatan untuk melanjutkan masa baktinya bersama Brasil.
Federasi Sepak Bola Brasil menilai keberlanjutan proyek lebih penting dibanding perubahan cepat. Mereka ingin memberikan waktu yang cukup bagi Ancelotti untuk membangun tim yang kompetitif. Fokus utama diarahkan pada persiapan menghadapi Copa América dan Piala Dunia mendatang.
Sejak menangani tim, Ancelotti telah memimpin dalam 10 pertandingan. Ia mencatatkan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Meski mendapat kritik dari media, ia tetap memperoleh dukungan penuh dari federasi.
Dukungan tersebut juga terlihat dalam berbagai keputusan strategis yang diambil pelatih.
Salah satunya adalah tidak selalu memasukkan Neymar dalam skuad pertandingan tertentu. Federasi tetap memberikan kepercayaan penuh terhadap kebijakan yang diambil Ancelotti.
Presiden federasi, Samir Xaud, mengonfirmasi bahwa perpanjangan kontrak sedang diproses. Kesepakatan ini juga mencakup dukungan penuh terhadap staf pelatih dan kebebasan dalam pemilihan pemain.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven