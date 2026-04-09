Brasil Pertahankan Carlo Ancelotti hingga 2030 dengan Harapan Raih Gelar Dunia Keenam

JawaPos.com – Carlo Ancelotti dipastikan akan tetap menangani tim nasional Brazil national football team hingga tahun 2030.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/4), Kepastian ini muncul setelah adanya rencana perpanjangan kontrak antara pelatih asal Italia tersebut dengan federasi.

Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan proyek jangka panjang sepak bola Brasil.

Kontrak Ancelotti sebelumnya berlaku hingga akhir FIFA World Cup berikutnya. Namun, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang kerja sama demi stabilitas tim.

Ancelotti juga menyatakan tidak keberatan untuk melanjutkan masa baktinya bersama Brasil.

Federasi Sepak Bola Brasil menilai keberlanjutan proyek lebih penting dibanding perubahan cepat. Mereka ingin memberikan waktu yang cukup bagi Ancelotti untuk membangun tim yang kompetitif. Fokus utama diarahkan pada persiapan menghadapi Copa América dan Piala Dunia mendatang.

Sejak menangani tim, Ancelotti telah memimpin dalam 10 pertandingan. Ia mencatatkan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Meski mendapat kritik dari media, ia tetap memperoleh dukungan penuh dari federasi.

Dukungan tersebut juga terlihat dalam berbagai keputusan strategis yang diambil pelatih.

Salah satunya adalah tidak selalu memasukkan Neymar dalam skuad pertandingan tertentu. Federasi tetap memberikan kepercayaan penuh terhadap kebijakan yang diambil Ancelotti.