Prediksi Skor PSMS Medan vs Persiraja Banda Aceh, Duel Gengsi Wakil Sumatera

JawaPos.com - PSMS Medan menaruh harapan besar kepada suporter Ayam Kinantan untuk memenuhi tribun Stadion Utama Sumatera Utara pada laga terakhir putaran pertama Championship 2026/2027. PSMS akan menjamu Persiraja Banda Aceh, Sabtu (7/11).

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, ingin tribun bisa penuh seperti pertandingan melawan Persija Jakarta pada laga pertama babak penyisihan Grup A Zona Barat 1 I.League Cup 2026/2027. Laga tersebut dihadiri sebanyak 22.158 penonton.

"Untuk suporter kami, luar biasa. Baru lawan Persija itu, penonton full. Kami harapkan ke depannya tidak hanya di I.League Cup, di Kompetisi Championship 2026/2027 juga sama," ucapnya.

Pelatih asal Semarang ini mencontohkan peran pemain ke-12, yang bisa menyalurkan energi positif seperti ketika menahan imbang Persija Jakarta 1-1, yang notabene berada di posisi atas klasemen Super League musim ini. "Suporter yang sangat antusias bisa menambah semangat untuk kami," tandasnya.

Pada tiga laga kandang sebelumnya, pertandingan PSMS Medan belum ditonton hingga tembus puluhan ribu, tidak seperti laga lawan skuad berjuluk Macan Kemayoran itu.

Ketiga laga kandang tersebut saat mengalahkan Persiku Kudus 6-0, disaksikan 2.117 penonton, Persikad Depok 4-0, ditonton 5.160 suporter, dan PSIS Semarang 2-1, yang dihadiri 5.115 penonton.

Yang jelas, PSMS Medan tidak ingin lengah menghadapi Persiraja Banda Aceh pada laga terakhir putaran pertama Championship musim ini.

Meski lawan berada di bawahnya klasemen Grup A, Ayam Kinantan tetap mengantisipasi potensi kejutan dari lawannya tersebut.