Usai Tahan Persija, PSMS Medan Fokus Hadapi Persiraja Banda Aceh

JawaPos.com – PSMS Medan tidak ingin terlalu lama larut dalam kegembiraan setelah berhasil menahan Persija Jakarta pada laga pertama I.League Cup 2026/2027. Hasil imbang 1-1 melawan tim papan atas Super League 2026/2027 itu memang menjadi suntikan motivasi bagi Ayam Kinantan. Namun, mereka harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.

PSMS Medan akan menghadapi Persiraja Banda Aceh pada laga terakhir putaran pertama Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Sabtu (7/11) malam.

Hasil positif melawan Persija menjadi modal tersendiri bagi tim asuhan Eko Purdjianto. Selain mampu memberikan perlawanan kepada salah satu tim kuat di kompetisi kasta tertinggi, pertandingan tersebut juga bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain menjelang duel penting menghadapi Persiraja.

Meski begitu, PSMS tidak ingin terlena. Pemain asing mereka, Phillerson Natan Silva De Oliveira, mengingatkan rekan-rekannya agar segera kembali fokus pada persaingan di kompetisi domestik.

Pemain berusia 28 tahun itu mengajak seluruh anggota tim untuk menjaga semangat dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Menurutnya, pertandingan melawan Persiraja membutuhkan konsentrasi penuh karena PSMS memiliki target yang harus diperjuangkan.

"Sekarang kami fokus ke liga lagi dan ayo sambut pertandingan berikutnya," kata Phillerson.

PSMS Medan Berpeluang Tekan PSPS Pekanbaru Ajakan tersebut cukup beralasan. PSMS Medan sedang berada dalam persaingan ketat di papan atas klasemen Grup 1 Championship 2026/2027. Setelah menyelesaikan delapan pertandingan, Ayam Kinantan menempati posisi kedua dengan koleksi 17 poin.

Mereka hanya terpaut dua poin dari PSPS Pekanbaru yang saat ini memimpin klasemen. Artinya, tambahan tiga poin saat menjamu Persiraja bisa menjadi kesempatan bagi PSMS untuk terus memberikan tekanan kepada pesaingnya dalam perebutan posisi teratas.

Di sisi lain, Persiraja juga datang dengan kepentingan tersendiri. Tim asal Banda Aceh tersebut masih berada di peringkat ketujuh klasemen sementara. Dengan koleksi poin yang belum sepenuhnya aman, mereka membutuhkan hasil positif untuk menjauh dari persaingan di papan bawah.