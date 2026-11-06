Usai Tahan Persija, PSMS Medan Fokus Hadapi Persiraja Banda Aceh

Persija Jakarta menghadapi PSMS Medan pada laga pertama Grup A League Cup 2026/2027. (Dok. Persija)
JawaPos.com – PSMS Medan tidak ingin terlalu lama larut dalam kegembiraan setelah berhasil menahan Persija Jakarta pada laga pertama I.League Cup 2026/2027. Hasil imbang 1-1 melawan tim papan atas Super League 2026/2027 itu memang menjadi suntikan motivasi bagi Ayam Kinantan. Namun, mereka harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.
PSMS Medan akan menghadapi Persiraja Banda Aceh pada laga terakhir putaran pertama Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Sabtu (7/11) malam.
Hasil positif melawan Persija menjadi modal tersendiri bagi tim asuhan Eko Purdjianto. Selain mampu memberikan perlawanan kepada salah satu tim kuat di kompetisi kasta tertinggi, pertandingan tersebut juga bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain menjelang duel penting menghadapi Persiraja.
Meski begitu, PSMS tidak ingin terlena. Pemain asing mereka, Phillerson Natan Silva De Oliveira, mengingatkan rekan-rekannya agar segera kembali fokus pada persaingan di kompetisi domestik.
Pemain berusia 28 tahun itu mengajak seluruh anggota tim untuk menjaga semangat dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Menurutnya, pertandingan melawan Persiraja membutuhkan konsentrasi penuh karena PSMS memiliki target yang harus diperjuangkan.
"Sekarang kami fokus ke liga lagi dan ayo sambut pertandingan berikutnya," kata Phillerson.
Ajakan tersebut cukup beralasan. PSMS Medan sedang berada dalam persaingan ketat di papan atas klasemen Grup 1 Championship 2026/2027. Setelah menyelesaikan delapan pertandingan, Ayam Kinantan menempati posisi kedua dengan koleksi 17 poin.
Mereka hanya terpaut dua poin dari PSPS Pekanbaru yang saat ini memimpin klasemen. Artinya, tambahan tiga poin saat menjamu Persiraja bisa menjadi kesempatan bagi PSMS untuk terus memberikan tekanan kepada pesaingnya dalam perebutan posisi teratas.
Di sisi lain, Persiraja juga datang dengan kepentingan tersendiri. Tim asal Banda Aceh tersebut masih berada di peringkat ketujuh klasemen sementara. Dengan koleksi poin yang belum sepenuhnya aman, mereka membutuhkan hasil positif untuk menjauh dari persaingan di papan bawah.
Persiraja saat ini hanya unggul dua poin dari PSGC Ciamis yang berada di zona playoff degradasi. Situasi tersebut membuat tim tamu diperkirakan tidak akan datang sekadar untuk bertahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022