Jamu Persiraja, PSMS Medan Berharap Antusiasme Suporter seperti saat Lawan Persija

JawaPos.com – PSMS Medan berharap mendapat dukungan penuh dari suporter Ayam Kinantan saat menjamu Persiraja Banda Aceh pada laga terakhir putaran pertama Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (7/11).

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, berharap antusiasme suporter kembali terlihat seperti ketika timnya menghadapi Persija Jakarta pada laga pertama penyisihan Grup A Zona Barat 1 I.League Cup 2026/2027.

Saat itu, pertandingan PSMS melawan Persija mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Sebanyak 22.158 penonton hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan kepada kedua kesebelasan.

Eko mengaku terkesan dengan atmosfer yang tercipta dalam pertandingan tersebut. Ia berharap kehadiran suporter dalam jumlah besar tidak hanya terjadi ketika PSMS tampil di turnamen, tetapi juga berlanjut pada kompetisi Championship 2026/2027.

"Untuk suporter kami, luar biasa. Baru lawan Persija itu, penonton full. Kami harapkan ke depannya tidak hanya di I.League Cup, di Kompetisi Championship 2026/27 juga sama," ucap Eko.

Menurut pelatih asal Semarang tersebut, dukungan langsung dari tribun berpengaruh terhadap semangat pemain saat menjalani pertandingan. Kehadiran suporter bisa menjadi tambahan energi bagi tim, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas dan pengalaman yang cukup baik.

Hal itu juga terlihat ketika PSMS berhasil menahan imbang Persija Jakarta dengan skor 1-1. Persija yang berstatus sebagai pemuncak klasemen Super League 2026/2027 tidak mampu membawa pulang kemenangan dari Sumatera Utara.

Eko berharap atmosfer serupa bisa kembali tercipta ketika PSMS menjamu Persiraja. Apalagi, pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Ayam Kinantan untuk menutup putaran pertama kompetisi dengan hasil positif.

"Suporter yang sangat antusias bisa menambah semangat untuk kami," tandasnya.

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