PSMS Medan Segera Bermarkas di Stadion Teladan, Pemkot Beri Lampu Hijau

JawaPos.com – Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, memberikan lampu hijau bagi PSMS Medan untuk menggunakan Stadion Teladan sebagai home base. Dukungan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya mengembalikan klub berjuluk Ayam Kinantan itu ke stadion bersejarah kebanggaan masyarakat Medan.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengatakan, pemerintah kota tidak memiliki masalah dengan rencana penggunaan Stadion Teladan sebagai kandang PSMS.

"Tidak ada ada masalah menjadikan Stadion Teladan Medan sebagai home base PSMS Medan," ujar Rico setelah menerima kunjungan manajemen PSMS Medan di Medan, Rabu.

Menurut Rico, Stadion Teladan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan sepak bola Kota Medan. Karena itu, stadion tersebut merupakan rumah bagi PSMS dan masyarakat yang selama ini mendukung klub kebanggaan Sumatera Utara tersebut.

Ia menegaskan, Pemkot Medan siap memberikan dukungan dengan membuka izin penggunaan stadion tersebut sebagai markas PSMS.

"Senang sekali ketemu langsung membicarakan masa depan PSMS Medan. Pemkot Medan siap terus mendukung. Kami membuka opsi untuk menggunakan dua home base bagi PSMS Medan," kata dia.

Revitalisasi Stadion Teladan Terus Dikebut Rico menyampaikan, pekerjaan revitalisasi Stadion Teladan Medan terus dipercepat agar fasilitas tersebut dapat segera digunakan.

Menurut dia, stadion itu telah memiliki fasilitas berstandar internasional dengan kapasitas mencapai 20.000 penonton.

Selain fasilitas di dalam stadion, Pemkot Medan juga menyiapkan infrastruktur penunjang, termasuk sejumlah kantong parkir di sekitar lokasi.