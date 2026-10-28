Jelang Hadapi Melbourne Victory, Julio Cesar Ungkap Target Persib Bandung di ACL Two

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat tambahan motivasi jelang menghadapi Melbourne Victory FC pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Bek asal Brasil, Julio Cesar, menegaskan kesiapan dirinya dan seluruh pemain untuk berjuang maksimal demi mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Persib Bandung akan menjamu wakil Australia tersebut di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026) malam. Pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.15 WIB dan menjadi salah satu laga penting bagi Maung Bandung dalam persaingan fase grup.

Julio Cesar menyadari Melbourne Victory bukan lawan yang mudah dihadapi. Ia memperkirakan pertandingan akan berlangsung ketat, mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Meski demikian, bek berusia 30 tahun itu optimistis Persib Bandung mampu menunjukkan permainan terbaiknya.

Persiapan yang dilakukan tim menjadi salah satu modal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Julio juga menilai para pemain harus menjaga fokus sepanjang laga agar bisa mengatasi tekanan dari tim tamu.

Bermain di hadapan Bobotoh diharapkan bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Persib Bandung. Dukungan suporter dapat memberikan tambahan semangat bagi para pemain untuk tampil maksimal sejak menit awal hingga pertandingan berakhir.

Selain soal performa di lapangan, pertandingan ini juga memiliki arti penting bagi posisi Persib Bandung di klasemen Grup E. Tim asuhan Bojan Hodak saat ini berada di puncak dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan.

Sementara itu, Melbourne Victory menempati posisi kedua dengan empat poin. Selisih dua angka membuat duel di Si Jalak Harupat berpotensi memengaruhi persaingan kedua tim dalam perebutan posisi teratas grup.