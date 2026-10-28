Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Bidik Kemenangan Ketiga di ACL Two

Pesepak bola Persib Bandung Rosembergne Da Silva (kedua kiri) menendang bola ke arah penjaga gawang Madura United Angga Saputro (kiri) pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (22/10/2026). Madura United mengalahkan Persib Bandung dengan skor akhir 1-0. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/wsj.
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Melbourne Victory pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026), mulai pukul 19.15 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Persib untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperkuat posisinya di puncak klasemen Grup E. Maung Bandung saat ini mengoleksi enam poin setelah meraih dua kemenangan dalam pertandingan sebelumnya.
Persib mengawali perjalanan di kompetisi Asia dengan hasil meyakinkan. Mereka berhasil mengalahkan The Cong-Viettel FC dan FC Seoul dengan skor identik 1-0. Dua kemenangan tersebut membuat tim asuhan Igor Tolic berada di posisi teratas, unggul dua poin dari Melbourne Victory yang menempati peringkat kedua dengan empat poin.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tambahan bagi Persib. Dukungan Bobotoh diharapkan bisa membantu Marc Klok dan rekan-rekan mempertahankan konsistensi permainan, terutama saat menghadapi lawan dari Australia yang memiliki sejumlah pemain berbahaya.
Modal Persib menuju pertandingan ini juga cukup baik. Mereka baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Garudayaksa FC dalam lanjutan BRI Super League pada Minggu (25/10/2026). Hasil tersebut bisa menjadi tambahan kepercayaan diri setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Madura United.
Meski begitu, Persib tetap memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah menjaga ketajaman lini depan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kemenangan Persib kerap diraih dengan selisih tipis. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi aspek yang perlu diperbaiki.
Jadwal pertandingan yang cukup padat juga bisa memengaruhi kondisi fisik para pemain. Persib harus mampu mengatur tenaga agar tetap tampil maksimal sepanjang pertandingan. Rotasi pemain berpotensi menjadi salah satu pertimbangan Igor Tolic untuk menjaga keseimbangan tim.
Di sisi lain, Melbourne Victory datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Klub asal Australia tersebut gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal di kompetisi domestik. Mereka kalah 1-2 dari Wellington Phoenix sebelum bermain imbang 1-1 melawan Melbourne City dalam laga derbi pada 24 Oktober 2026.
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