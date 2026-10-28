Bukan Kehilangan Ketajaman, Ini Alasan Mariano Peralta Sulit Cetak Gol di BRI Super League

Selebrasi pemain Persib Bandung Mariano Peralta Bauer usai membobol gawang Garudayaksa pada pertandingan Liga 1 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com – Penyerang Persib Bandung, Mariano Peralta, akhirnya mencatatkan gol pertamanya di BRI Super League 2026/27.
Gol tersebut tercipta saat Maung Bandung mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026).
Gol perdana Peralta di kompetisi domestik menjadi kabar baik bagi Persib. Meski demikian, pemain yang menyandang predikat pemain terbaik musim lalu itu sebenarnya sudah menunjukkan ketajamannya di kompetisi lain sejak awal musim.
Peralta telah menyumbangkan gol untuk Persib di ajang antarklub Asia, yakni AFC Champions League Two (ACL 2) dan Shopee Cup. Perbedaan catatan tersebut membuat performanya di BRI Super League menjadi perhatian.
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menilai belum banyaknya gol Peralta di liga domestik bukan disebabkan oleh penurunan kualitas sang pemain. Menurutnya, karakter permainan lawan di kompetisi lokal membuat penyerang memiliki ruang gerak yang lebih terbatas.
Tolic menjelaskan, Persib kerap menghadapi lawan yang menerapkan pressing tinggi sekaligus pertahanan rendah atau low block. Strategi tersebut membuat pemain Maung Bandung harus bekerja lebih keras untuk menemukan celah di area pertahanan lawan.
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"Saya rasa tidak ada beda (cara bermainnya), Peralta adalah pemain yang memiliki kualitas ekstra sebagai pemain. Tapi ada perbedaan ketika bermain di ACL dan liga karena ada lebih banyak ruang," kata Tolic.
Ia menambahkan, rapatnya barisan pertahanan lawan membuat pemain Persib harus mengambil keputusan dengan cepat. Dalam situasi seperti itu, penyerang tidak selalu mendapatkan ruang ideal untuk mengontrol bola, mencari posisi, maupun melepaskan tembakan.
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Kondisi tersebut juga berkaitan dengan padatnya jadwal pertandingan. Ketika waktu pemulihan terbatas, kelelahan fisik dan mental dapat memengaruhi ketepatan pemain dalam memanfaatkan peluang.
"Jika dalam kondisi kelelahan dari fisik dan mental, maka pemain kehilangan sepersekian detik untuk melakukan hal yang ingin dilakukan. Bukan berarti pemain yang buruk, tapi itu ada kondisi bahwa ketika lawan lebih segar maka tidak ada waktu," jelasnya.
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