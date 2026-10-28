Preview Persib vs Melbourne Victory: Pertahankan Puncak Klasemen, Maung Bandung Hadapi Ujian Berat

Selebrasi pemain Persib Bandung Adam Alis usai membobol gawang Garudayaksa pada pertandingan Liga 1 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi ujian berat saat menjamu Melbourne Victory pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.
Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026), pukul 19.15 WIB.
Maung Bandung mengincar kemenangan untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup E. Persib saat ini mengoleksi enam poin setelah menyapu bersih dua pertandingan pertama. Meski memiliki modal bagus, tim asuhan Igor Tolic tetap harus mewaspadai kekuatan wakil Australia tersebut.
Tolic menyadari persaingan di Grup E tidak mudah. Sejak pengundian grup dilakukan, pelatih asal Kroasia itu sudah menilai Persib berada dalam kelompok yang berat karena harus menghadapi tim-tim dengan kualitas kompetisi yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Menurutnya, posisi Persib yang kini berada di puncak klasemen belum mengubah pandangan tim terhadap para pesaingnya. Dua kemenangan sebelumnya memang menjadi modal penting, tetapi Persib tidak ingin terlena dengan hasil tersebut.
Tolic bahkan menyebut timnya masih berada dalam posisi yang tidak diunggulkan ketika menghadapi lawan-lawan di Grup E. Karena itu, Persib akan berusaha memberikan penampilan terbaik dan fokus menjalani pertandingan demi pertandingan.
Di sisi lain, Melbourne Victory datang dengan persiapan untuk memberikan perlawanan. Pelatih Giovanni Savarese mengakui pertandingan tandang melawan Persib bukan perkara mudah. Apalagi, tuan rumah sudah memperlihatkan hasil positif dalam dua laga awal.
Savarese menilai Persib memiliki kualitas pemain yang merata. Ia tidak menyoroti satu nama secara khusus karena kekuatan Maung Bandung dinilainya terletak pada kemampuan tim secara keseluruhan.
Pelatih Melbourne Victory itu juga menyinggung pentingnya rotasi pemain. Dengan jadwal pertandingan yang padat, kedua tim perlu mengatur kebugaran skuad agar bisa menjaga intensitas permainan sepanjang laga.
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