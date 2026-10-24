Ikram Algiffari Cedera Serius, Teco Berharap Kiper Muda Semen Padang Cepat Pulih

JawaPos.com - Pelatih Semen Padang FC, Stefano Cugurra atau yang akrab disapa Teco, menyampaikan keprihatinannya atas cedera serius yang dialami kiper muda Ikram Algiffari.

Ia berharap penjaga gawang berusia 19 tahun tersebut bisa segera pulih dan kembali memperkuat Kabau Sirah.

Ikram mengalami cedera saat memasuki masa injury time babak kedua dalam pertandingan melawan PSMS Medan. Ia terlibat benturan keras dengan penyerang PSMS, Javier Siverio, hingga harus mendapatkan penanganan di lapangan sebelum akhirnya ditandu keluar.

Situasi tersebut membuat Semen Padang FC harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Pasalnya, tim asal Sumatera Barat itu sudah menghabiskan seluruh jatah pergantian pemain ketika Ikram mengalami cedera.

Kondisi Ikram pun menjadi perhatian, terutama karena ia merupakan salah satu pemain muda yang diandalkan di bawah mistar gawang. Kabar mengenai kemungkinan cedera serius, termasuk dugaan masalah pada anterior cruciate ligament (ACL), turut menjadi perhatian. Namun, kondisi pasti dan proses pemulihannya masih perlu menunggu perkembangan dari pihak klub.

Teco mengaku menyayangkan kejadian yang menimpa anak asuhnya tersebut. Menurut pelatih asal Brasil itu, Ikram memiliki kualitas yang menjanjikan dan telah memberikan kontribusi penting bagi Semen Padang FC.

"Kasihan, kasihan kiper Ikram. Dia pemain muda yang baru pindah ke tim dan punya kualitas sangat bagus. Saya pikir di setiap pertandingan dia main di Liga ini, selalu ada save (penyelamatan) dari dia," ujar Teco.

Bagi Teco, cedera yang dialami Ikram menjadi kehilangan tersendiri bagi tim. Meski begitu, ia memahami bahwa risiko tersebut memang menjadi bagian dari perjalanan seorang pesepak bola profesional.