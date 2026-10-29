Savio Roberto Optimistis Semen Padang Kalahkan Sumsel United di Derby Sumatera

JawaPos.com - Semen Padang FC menatap laga Derby Sumatera melawan Sumsel United dengan optimisme tinggi. Gelandang serang anyar Kabau Sirah, Savio Roberto, percaya timnya memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan dalam pertandingan pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27 tersebut.

Duel Semen Padang FC kontra Sumsel United dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Jumat (30/10) malam. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Kabau Sirah untuk melanjutkan hasil positif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Savio Roberto menegaskan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik menjelang pertandingan tersebut. Pemain asal Brasil itu menyebut seluruh pemain harus menjaga fokus dan menjalankan instruksi pelatih agar rencana permainan bisa berjalan sesuai harapan.

Menurutnya, kedisiplinan dalam menerapkan taktik menjadi salah satu faktor penting untuk mengamankan tiga poin. Ia juga memilih untuk lebih memperhatikan kesiapan tim sendiri daripada terlalu memikirkan kekuatan lawan.

"Persiapan saya sangat baik untuk pertandingan ini. Sekarang fokus kami ada pada permainan tim sendiri," ujar Savio Roberto dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan.

Pemain bernomor punggung 96 itu menilai Semen Padang FC memiliki modal kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada pertandingan tandang sebelumnya. Hasil tersebut diharapkan bisa menjadi dorongan bagi para pemain untuk kembali tampil maksimal.

Meski Derby Sumatera diprediksi berlangsung ketat, Savio tidak ingin rekan-rekannya kehilangan konsentrasi karena terlalu memikirkan permainan Sumsel United. Baginya, menjalankan strategi yang sudah disiapkan selama latihan menjadi hal yang lebih penting.

"Kami tetap fokus pada tim kita, bukan musuh. Karena jika tim bermain sama seperti apa yang disiapkan di latihan, kami 100 persen bisa meraih kemenangan," tegas mantan pemain PSM Makassar tersebut.