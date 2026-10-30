Prediksi Skor Semen Padang vs Sumsel United: Duel Sengit Wakil Sumatera di Stadion Patriot Bekasi

Stefano Cugurra mulai membenahi Semen Padang FC dengan fokus pada taktik. (Istimewa)
JawaPos.com - Semen Padang FC akan menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pekan kedelapan Championship 2026/2027.
Pertandingan dua tim asal Pulau Sumatra ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (30/10/2026), pukul 19.00 WIB.
Meski sama-sama berasal dari Sumatera, duel kali ini tidak berlangsung di wilayah tersebut. Semen Padang harus menjalani laga kandang di Bekasi karena Stadion Haji Agus Salim, Padang, masih dalam proses renovasi.
Situasi ini membuat Kabau Sirah belum bisa menikmati keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri di kota asal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Semen Padang saat menjamu Sumsel United. Mereka tetap berstatus sebagai tuan rumah, tetapi harus beradaptasi dengan lingkungan pertandingan yang berbeda dari biasanya.
Semen Padang datang ke pertandingan ini dengan modal kemenangan atas Persiku Kudus pada pekan ketujuh. Tim berjuluk Kabau Sirah itu berhasil mengamankan tiga poin setelah menang 2-1 di kandang Persiku pada Sabtu (24/10/2026).
Hasil tersebut menjadi dorongan penting setelah mereka melewati beberapa pertandingan dengan hasil kurang memuaskan.
Perjalanan Semen Padang pada awal musim memang belum sepenuhnya stabil. Mereka mengawali kompetisi dengan kekalahan 0-1 dari Persiraja Banda Aceh pada 13 September 2026. Seminggu berselang, Semen Padang bermain imbang 1-1 saat menjamu PSIS Semarang.
Kabau Sirah kemudian menunjukkan respons positif ketika mengalahkan PSGC Ciamis dengan skor 2-0 pada pekan ketiga. Namun, mereka kembali kehilangan poin setelah kalah 0-1 dari PSPS Pekanbaru dan takluk 1-2 saat bertandang ke markas Persikad Depok.
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