Hadapi PSIS Semarang, Mantan Pemain Jadi Ancaman PSMS Medan Lagi

PSMS Medan gagal menang setelah kebobolan pada menit akhir kontra Semen Padang. Eko Purdjianto soroti konsentrasi pemain jelang laga PSIS. (Dok. Antara)
JawaPos.com - PSMS Medan gagal mengalahkan Semen Padang pada pekan lalu, setelah Ari Maring mencetak gol penyamakan di menit-menit akhir. Ari Maring merupakan mantan pemain PSMS musim lalu.
Mantan kembali menjadi ancaman bagi PSMS saat menjamu PSIS Semarang di Stadionn Utama Sumatera Utara, Minggu (25/10) malam pukul 19.00 WIB. Ini merupakan pertandingan pekan ketujuh Liga 2 Championship 2026/2027.
Ya, di PSIS ada Felipe Cadenazzi, penyerang asing yang memperkuat PSMS musim lalu. Cadenazzi merupakan top skor Ayam Kinantan musim lalu dan kini bakal menjadi tumpuan di lini depan PSIS.
Uniknya, Pelatih PSMS Eko Purdjianto juga punya ikatan dengan PSIS. Eko pernah memperkuat tim yang dijuluki Mahesa Jenar itu. Dia juga sempat menjadi asisten pelatih di sana.
Menanggapi hal tersebut, Eko Purdjianto menegaskan dirinya akan profesional. Dia berambisi untuk mengalahkan PSIS sekaligus tetap bersaing di papan atas klasemen sementara Grup A.
"Kita profesional dan akan membidik kemenangan dari pertandingan ini. Kita sudah menganalisis permainan lawan. PSIS memiliki kelemahan dan kelebihan," ujar Eko Purdjianto, Jumat (23/10).
Eko juga sudah melakukan evaluasi usai pertandingan melawan Semen Padang. Dia juga sudah meminta agar para pemain PSMS tetap fokus dan konsentrasi hingga pertandingan berakhir.
"Kita sempat libur dua hari setelah melawan Semen Padang, setelah itu kembali latihan. Kita sudah melakukan evaluasi. Para pemain bertekad untuk meraih kemenangan dari PSIS," tegas Eko.
Kemenangan memang menjadi harga mati bagi PSMS. Tambahan tiga angka dibutuhkan agar Ayam Kinantan tetap bersaing di papan atas.
Saat ini PSMS berada di posisi ketiga dengan 11 angka dari 6 pertandingan, hanya unggul satu angka dari PSIS di posisi keempat dan dua angka dari Sumsel United di peringkat lima. Jika gagal menang, maka posisi PSMS berpeluang turun.
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