Prediksi Skor Persijap Jepara vs Java United: Tuan Rumah Terancam Tumbang Lagi

JawaPos.com — Java United berpeluang memperpanjang penderitaan Persijap Jepara saat bertandang ke Stadion Bumi Kartini pada pekan ketujuh Super League 2026/2027, Sabtu (24/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Bermodal tiga pertandingan tanpa kekalahan, Laskar Kepodang Emas membidik kemenangan atas tuan rumah yang selalu tumbang dalam enam laga pembuka dan kini terpuruk di dasar klasemen.

Pertandingan Persijap vs Java United akan disiarkan langsung melalui Indosiar dan Vidio.

Duel ini mempertemukan dua tim dengan kebutuhan berbeda, yakni tuan rumah yang mencari titik balik serta tim tamu yang ingin menjaga momentum kebangkitan. Prediksi skor mengarah pada kemenangan Java United dengan hasil 2-0.

Namun, kembalinya Juan Cortes ke kursi pelatih Persijap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan pasukan Fabio Lefundes ketika mengejar tiga poin di Jepara.

Mengapa Persijap Terancam Menelan Kekalahan Ketujuh? Persijap menghadapi pertandingan ini dengan persoalan mendasar di sektor serangan setelah hanya mencetak dua gol dalam enam laga. Produktivitas tersebut membuat Laskar Kalinyamat kesulitan mengimbangi lawan, bahkan ketika selisih skor pertandingan masih memungkinkan mereka menyelamatkan poin.

Dalam lima pertandingan terakhir, Persijap kalah 0-1 dari Borneo, menyerah 1-2 kepada Persib Bandung, dan dihantam Bali United 1-6. Mereka kemudian kembali tumbang 0-1 saat menjamu Isenmulang sebelum dikalahkan Dewa United 0-2 pada 20 Oktober 2026.

Rangkaian hasil itu memperlihatkan Persijap kebobolan 12 gol dan hanya membalas dua kali dalam lima penampilan terbaru. Pada dua pertandingan terakhir, mereka bahkan sama sekali tidak mampu menjebol gawang lawan.

Bermain di Stadion Bumi Kartini pun belum memberi jaminan hasil positif bagi Persijap. Kekalahan kandang dari Persib Bandung dan Isenmulang menjadi pengingat jika dukungan publik sendiri harus dibarengi perbaikan permainan.