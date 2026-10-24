Prediksi Skor ADO Den Haag vs Heerenveen: De Superfriezen Redam Euforia Tuan Rumah?

JawaPos.com — ADO Den Haag diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Heerenveen pada pekan ke-10 Liga Belanda 2026/2027 di WerkTalent Stadion, dengan ancaman serangan kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan penuh gol.

Tuan rumah memburu kemenangan beruntun setelah mengejutkan PSV Eindhoven, sedangkan De Superfriezen datang membawa modal dua kemenangan telak dalam tiga pertandingan terakhir.

Pertemuan ini menjadi duel pertama kedua klub di Eredivisie dalam lima tahun terakhir. Situasinya cukup menarik karena ADO Den Haag sedang menikmati momentum kebangkitan, sementara Heerenveen berusaha menjaga persaingan di papan atas.

ADO Den Haag menempati posisi kedua dari bawah, sedangkan Heerenveen berada di peringkat kedelapan. Namun, perbedaan posisi tersebut belum tentu membuat tim tamu bisa membawa pulang kemenangan dengan mudah.

Keberhasilan menumbangkan juara bertahan PSV memberikan suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Robin Peter.

Tantangannya sekarang adalah mengubah kemenangan bersejarah tersebut menjadi awal konsistensi, terutama ketika kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.

Mengapa ADO Den Haag Bisa Merepotkan Heerenveen? ADO Den Haag memiliki modal tiga pertandingan tanpa kekalahan untuk menghadapi Heerenveen. Rentetan tersebut menunjukkan perbaikan setelah mereka hanya mengumpulkan satu poin dari enam pertandingan pembuka musim.

Kebangkitan itu dimulai melalui hasil imbang 1-1 melawan sesama tim promosi, Cambuur. Setelahnya, ADO Den Haag menahan Telstar 2-2 meski harus kehilangan Milan Hokke akibat kartu merah pada menit ke-13.

Kemampuan menyelamatkan hasil dalam kondisi kekurangan pemain menjadi catatan positif bagi Robin Peter. Timnya kemudian melangkah lebih jauh dengan mengalahkan PSV melalui pertandingan yang menghadirkan perubahan situasi penting.