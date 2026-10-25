Prediksi Skor PSMS Medan vs PSIS Semarang: Waspada Ancaman Cadenazzi!

JawaPos.com - PSMS Medan menghadapi ujian penting saat menjamu PSIS Semarang dalam lanjutan Championship 2026/2027 Grup A. Ayam Kinantan membidik tiga poin untuk menjaga persaingan di papan atas, tetapi kehadiran mantan pemainnya, Felipe Cadenazzi, berpotensi menjadi ancaman.

Pertandingan pekan ketujuh tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Minggu (25/10) pukul 19.00 WIB.

PSMS datang dengan motivasi tinggi setelah gagal mengalahkan Semen Padang pada pertandingan sebelumnya. Gol Ari Maring pada menit-menit akhir membuat Ayam Kinantan harus puas dengan hasil yang tidak sesuai harapan.

Kini, PSMS kembali menghadapi situasi yang menuntut mereka tampil lebih konsisten. Terlebih, lawan yang akan dihadapi memiliki pemain yang memahami karakter permainan Ayam Kinantan.

Prediksi PSMS Medan vs PSIS Semarang PSMS Medan saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan koleksi 11 poin dari enam pertandingan. Mereka hanya unggul satu poin atas PSIS Semarang yang berada di posisi keempat.

Situasi tersebut membuat kemenangan menjadi penting bagi kedua tim. PSMS berpeluang memperkuat posisinya di papan atas, sedangkan PSIS bisa memangkas jarak sekaligus meningkatkan persaingan klasemen.

Pelatih PSMS, Eko Purdjianto, menegaskan bahwa timnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi PSIS. Ia juga memastikan evaluasi telah dilakukan setelah pertandingan melawan Semen Padang.

"Kita profesional dan akan membidik kemenangan dari pertandingan ini. Kita sudah menganalisis permainan lawan. PSIS memiliki kelemahan dan kelebihan," ujar Eko Purdjianto, Jumat (23/10) dikutip dari Sumut Pos (JPG).

Eko menyebut para pemain telah kembali berlatih setelah mendapat libur dua hari. Ia berharap evaluasi tersebut membantu tim tampil lebih baik.