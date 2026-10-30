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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 02.53 WIB

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

Mainz 05 akan bertandang ke markas Elversberg pada lanjutan Bundesliga. (Istimewa). (Istimewa) - Image

Mainz 05 akan bertandang ke markas Elversberg pada lanjutan Bundesliga. (Istimewa). (Istimewa)

JawaPos.com - SV Elversberg akan menghadapi Mainz 05 pada pekan kedelapan Bundesliga 2026/2027.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan setelah sama-sama tersingkir dari DFB Pokal.

Duel Elversberg vs Mainz 05 dijadwalkan berlangsung di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Jumat (30/10) pukul 20.30 waktu setempat atau Sabtu (31/10) pukul 02.30 WIB.

Kedua tim memiliki modal yang relatif seimbang jika melihat posisi mereka di klasemen sementara.

Mainz 05 dan Elversberg sama-sama mengumpulkan 10 poin dari tujuh pertandingan. Mainz berada di peringkat ketujuh, sedangkan Elversberg menempati posisi kedelapan.

Meski demikian, Mainz memiliki catatan yang lebih meyakinkan ketika bermain di kandang lawan.

Tim asuhan Urs Fischer tersebut berhasil menyapu bersih tiga pertandingan tandang Bundesliga musim ini dengan kemenangan.

Di sisi lain, Elversberg juga sedang berusaha keluar dari periode sulit. 

Pelatih Vincent Wagner tentu perlu membenahi persoalan tersebut jika ingin timnya kembali meraih hasil positif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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