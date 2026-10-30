Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

JawaPos.com - SV Elversberg akan menghadapi Mainz 05 pada pekan kedelapan Bundesliga 2026/2027.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan setelah sama-sama tersingkir dari DFB Pokal.

Duel Elversberg vs Mainz 05 dijadwalkan berlangsung di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Jumat (30/10) pukul 20.30 waktu setempat atau Sabtu (31/10) pukul 02.30 WIB.

Kedua tim memiliki modal yang relatif seimbang jika melihat posisi mereka di klasemen sementara.

Mainz 05 dan Elversberg sama-sama mengumpulkan 10 poin dari tujuh pertandingan. Mainz berada di peringkat ketujuh, sedangkan Elversberg menempati posisi kedelapan.

Meski demikian, Mainz memiliki catatan yang lebih meyakinkan ketika bermain di kandang lawan.

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Tim asuhan Urs Fischer tersebut berhasil menyapu bersih tiga pertandingan tandang Bundesliga musim ini dengan kemenangan.

Di sisi lain, Elversberg juga sedang berusaha keluar dari periode sulit.