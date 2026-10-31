OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

JawaPos.com - Sejumlah seniman yang sedianya dijadwalkan manggung di acara RANS Carnival 31 Oktober-1 November 2026 di Area Parkir Stadion Maguwoharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan batal tampil.

Band asal Yogyakarta OM WAWES lewat akun media sosial @omwawes menyampaikan pengunduran diri dari partisipasi event tersebut.

Sedianya, band yang didirikan oleh dua mantan personel JOGJAMMING, Dhyen dan Tony Kurniawan, tersebut dijadwalkan manggung di RANS Carnival pada 1 November 2026.

"Kami Wawes, Band dari Yogyakarta, kami dijadwalkan tampil di Rans Carnival pada tanggal 1 November 2026.

Sebagai warga Yogyakarta, kami memikirkan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat saat ini,

kami memutuskan untuk mundur dari event tersebut. Kami tidak ingin melukai hati teman-teman semuanya.

Semoga tidak ada lagi kekecewaan diantara kita kedepannya

Sampai bertemu di event selanjutnya. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya.

Wawes"