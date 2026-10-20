Dua Kesalahan Bikin Persebaya Kehilangan Poin, Bernardo Tavares Minta Green Force Segera Berbenah

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengapresiasi perjuangan para pemain meski Green Force hanya bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya masih memiliki pekerjaan rumah setelah gagal meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027.
Pelatih Bernardo Tavares menyoroti dua kesalahan yang berujung gol lawan, meski tetap melihat sikap positif dari para pemainnya.
Persebaya harus puas bermain imbang 2-2 melawan PSS di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10).
Hasil tersebut membuat Green Force kehilangan kesempatan untuk menambah tiga poin di hadapan pendukung sendiri.
Bernardo Tavares menilai anak asuhnya sudah menunjukkan sikap yang baik sepanjang pertandingan.
Namun, kesalahan dalam beberapa situasi penting membuat Persebaya harus membayar mahal dengan dua gol yang bersarang di gawang mereka.
“Saya melihat hal-hal positif dalam sikap para pemain, tetapi terkadang kami melakukan satu atau dua kesalahan yang berujung pada gol lawan,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.
Menurut Bernardo, gol pertama PSS berawal dari situasi pelanggaran. Sementara itu, gol kedua terjadi karena Persebaya memberikan terlalu banyak ruang di antara lini sehingga lawan bisa melepaskan tembakan dengan leluasa.
Ia menilai dua situasi tersebut menjadi faktor utama yang membuat Persebaya gagal mengamankan kemenangan.
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