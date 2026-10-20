PSM Minta Pemain Ke-12 Penuhi Stadion BJ Habibie, Siapkan Teror untuk Persebaya!

JawaPos.com - PSM Makassar membutuhkan dukungan penuh suporter saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10) sore.

Kehadiran pemain ke-12 diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi Juku Eja untuk melanjutkan momentum kebangkitan sekaligus mengakhiri catatan tanpa kemenangan dalam dua pertandingan kandang sebelumnya.

Gelandang PSM Makassar, Stefan Jevtoski, secara terbuka mengajak suporter memenuhi tribun Stadion Gelora BJ Habibie ketika Persebaya Surabaya datang bertandang.

Menurutnya, dukungan langsung dari penonton memiliki peran penting dalam membantu pemain menghadapi tekanan pertandingan, terutama ketika situasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan.

Pertandingan menghadapi Green Force menjadi kesempatan penting bagi PSM Makassar untuk membuktikan kebangkitan mereka bukan sekadar hasil sesaat.

Apalagi, Juku Eja baru saja keluar dari periode sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Stefan Jevtoski Minta Stadion Dipenuhi Suporter saat Lawan Persebaya Surabaya Stefan Jevtoski menilai kehadiran suporter bisa menjadi kekuatan tambahan bagi PSM Makassar ketika menghadapi Persebaya Surabaya.

Pemain tersebut berharap atmosfer Stadion Gelora BJ Habibie mampu memberikan energi positif kepada seluruh penggawa Juku Eja sepanjang pertandingan.