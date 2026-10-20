Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.48 WIB

PSM Minta Pemain Ke-12 Penuhi Stadion BJ Habibie, Siapkan Teror untuk Persebaya!

Pemain PSM Makassar berharap dukungan penuh suporter saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10). (PSM)&nbsp; - Image

Pemain PSM Makassar berharap dukungan penuh suporter saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10). (PSM)&nbsp;

JawaPos.com - PSM Makassar membutuhkan dukungan penuh suporter saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10) sore.

Kehadiran pemain ke-12 diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi Juku Eja untuk melanjutkan momentum kebangkitan sekaligus mengakhiri catatan tanpa kemenangan dalam dua pertandingan kandang sebelumnya.

Gelandang PSM Makassar, Stefan Jevtoski, secara terbuka mengajak suporter memenuhi tribun Stadion Gelora BJ Habibie ketika Persebaya Surabaya datang bertandang.

Menurutnya, dukungan langsung dari penonton memiliki peran penting dalam membantu pemain menghadapi tekanan pertandingan, terutama ketika situasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan.

Pertandingan menghadapi Green Force menjadi kesempatan penting bagi PSM Makassar untuk membuktikan kebangkitan mereka bukan sekadar hasil sesaat.

Apalagi, Juku Eja baru saja keluar dari periode sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Stefan Jevtoski Minta Stadion Dipenuhi Suporter saat Lawan Persebaya Surabaya

Stefan Jevtoski menilai kehadiran suporter bisa menjadi kekuatan tambahan bagi PSM Makassar ketika menghadapi Persebaya Surabaya.

Pemain tersebut berharap atmosfer Stadion Gelora BJ Habibie mampu memberikan energi positif kepada seluruh penggawa Juku Eja sepanjang pertandingan.

"Saya kira suporter juga harus mengerti bahwa kami akan selalu membutuhkan mereka saat di situasi sulit, kami akan membutuhkan mereka," ujar Jevtoski.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Usai FIFA Matchday, Melvyn Lorenzen Tampil Ganas Bersama PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai FIFA Matchday, Melvyn Lorenzen Tampil Ganas Bersama PSS Sleman

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Perbaiki Performa saat Hadapi PSM Makassar! Ernando Ari Janjikan Evaluasi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Perbaiki Performa saat Hadapi PSM Makassar! Ernando Ari Janjikan Evaluasi Persebaya Surabaya

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.04 WIB

Miguel Pereira Sudah Buka Rekening Gol! Winger Portugal Yakin Persebaya Surabaya Makin Kuat - Image
Sepak Bola Indonesia

Miguel Pereira Sudah Buka Rekening Gol! Winger Portugal Yakin Persebaya Surabaya Makin Kuat

Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore