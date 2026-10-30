KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah pada Jumat (30/10). Dalam upaya paksa ini, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti seperti dokumen hingga uang tunai, yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Dia menyampaikan, langkah itu merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam mengungkap dugaan korupsi di sektor cukai.

"Hari ini, Jumat (30/10), Penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di wilayah Semarang," kata Budi Prasetyo kepada wartawan.

Budi menjelaskan, terdapat dua tempat yang menjadi sasaran penggeledahan. Keduanya merupakan kantor instansi Bea Cukai yang berada di wilayah Jawa Tengah.

"Dua lokasi yang dilakukan penggeledahan yakni di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah," ungkapnya.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Barang-barang itu diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik yang diduga berkenaan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara di sektor cukai," jelas Budi.

Tak hanya dokumen dan perangkat elektronik, tim penyidik juga menemukan sejumlah uang tunai di lokasi penggeledahan. Uang tersebut turut diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.