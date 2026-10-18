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Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 04.21 WIB

Kronologi Kericuhan PSIS vs PSGC, Panser Biru Mengaku Diserang Lemparan Batu

Ketua Panser Biru Wareng. (Dok. Kepareng) - Image

Ketua Panser Biru Wareng. (Dok. Kepareng)

JawaPos.com - Kericuhan mewarnai pertandingan PSGC Ciamis melawan PSIS Semarang pada pekan ke 6 Pegadaian Championship 2026/2027.

Laga yang berlangsung di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (17/10), itu berakhir imbang tanpa gol.

Namun, situasi di dalam stadion hingga perjalanan pulang suporter tim tamu menjadi perhatian setelah terjadi gesekan antarsuporter.

Ketua Panser Biru Kepareng atau yang akrab disapa Wareng membagikan kronologi kericuhan tersebut melalui akun Instagram @kepareng_wareng.

Dia turut mengunggah video yang menunjukkan rombongan Panser Biru mendapatkan serangan lebih dahulu dari oknum suporter tuan rumah di dalam stadion.

Dalam keterangannya, Wareng menegaskan tidak bermaksud mencari pembenaran atas insiden yang terjadi.

Dia meminta publik melihat rekaman video yang dibagikan untuk menilai bagaimana keributan tersebut bermula.

Wareng secara khusus menyoroti aksi pelemparan botol air mineral dan batu yang disebutnya dilakukan lebih dahulu oleh oknum suporter tuan rumah.

Dia menyatakan bahwa anggota Panser Biru tidak akan membalas apabila tidak mendapatkan serangan terlebih dahulu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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