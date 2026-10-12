Borneo FC Kalah dari Java United, Mauro Jeronimo Soroti Peluang Terbuang

JawaPos.com – Borneo FC Samarinda gagal membawa pulang poin saat bertandang ke markas Java United FC pada pekan keempat Super League 2026/2027. Pesut Etam kalah 1-2 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10), setelah gagal memaksimalkan sejumlah peluang.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Menurutnya, para pemain telah berjuang keras untuk setidaknya membawa pulang satu poin, meski waktu persiapan tim sangat terbatas.

Borneo FC hanya menjalani satu sesi latihan sebelum menghadapi Java United. Meski demikian, Mauro tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya yang mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan.

"Jelas hasilnya tidak bagus karena kami kalah. Kami sudah berjuang keras untuk setidaknya meraih hasil imbang dalam pertandingan tandang ini. Namun, mengingat persiapan tim kami hanya menjalani satu sesi latihan sebelum laga ini, menurut saya para pemain tampil cukup baik," tuturnya, dikutip dari iLeague.

Secara statistik, Borneo FC mampu memberikan perlawanan yang seimbang. Pesut Etam mencatatkan penguasaan bola sebesar 52 persen, unggul atas Java United yang membukukan 48 persen.

Tim tamu juga melepaskan 11 tembakan dengan lima di antaranya mengarah ke gawang. Sementara itu, Java United menghasilkan 10 percobaan dan dua tembakan tepat sasaran.

Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Mauro menilai timnya layak mendapatkan hasil lebih baik. Ia menyebut Borneo FC memiliki sejumlah peluang bagus, terutama pada babak pertama, tetapi gagal mengonversinya menjadi gol.

"Pertandingan berjalan cukup seimbang, peluangnya 50-50, kami memiliki beberapa peluang bagus yang terbuang, padahal peluang-peluang itu sebenarnya sangat potensial, terutama di babak pertama," kata Mauro.

Kedua tim mengakhiri babak pertama tanpa gol. Java United kemudian memecah kebuntuan melalui Kaio Nunes pada menit ke-48.