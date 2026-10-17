AFC Challenge League 2026/27 Jadi Tantangan Borneo FC, Mauro Jerenimo Ingin Hasil Terbaik

Borneo FC akan memulai perjuangan di AFC Challenge League (ACGL) 2026/27. (Dok. Juan Felipe Villa)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda bersiap memulai perjuangannya di AFC Challenge League (ACGL) 2026/27.
Menghadapi pertandingan pertama Grup D, Pesut Etam datang dengan optimisme tinggi.
Pelatih Mauro Jerenimo dan bek Christian Lima sama-sama berharap timnya bisa meraih hasil positif, tetapi tetap menekankan pentingnya fokus menjalani setiap pertandingan.
Bagi Borneo FC, tampil di kompetisi Asia menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di level internasional.
Pesut Etam ingin memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa nama sepak bola Indonesia di hadapan para pesaing dari negara lain.
Dalam konferensi pers resmi yang diunggah melalui media sosial klub, Mauro Jerenimo mengaku senang bisa membawa timnya berkompetisi di turnamen tersebut.
menurut dia, AFC Challenge League ajang yang menarik dan ingin para pemain menjawab kesempatan itu dengan performa yang maksimal.
Pelatih Borneo FC tersebut juga berharap timnya tidak sekadar meramaikan persaingan, tetapi mampu memberikan hasil yang membanggakan bagi para pendukung di Indonesia.
"Kami merasa senang berada di sini. Ini adalah kompetisi yang indah. Kami berharap dapat menunjukkan kepada penggemar Indonesia penampilan yang bagus dan dengan hasil yang baik," ujar Mauro.
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Jawa Pos
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