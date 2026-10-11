Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.12 WIB

Prediksi Skor Java United vs Borneo FC: Ambisi Tuan Rumah Raih Kemenangan Pertamanya Musim Ini

Gambar utama - Image
Java United berambisi raih kemenangan saat menghadapi Borneo FC dalam lanjutan Super League 2026/2027. (Java United)

JawaPos.com - Java United akan menghadapi Borneo FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10).

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB ini diprediksi berjalan ketat dan berpotensi berakhir dengan skor imbang 1-1.

Kedua tim memiliki kepentingan untuk meraih hasil positif. Java United ingin memanfaatkan status tuan rumah untuk mendapatkan kemenangan perdana musim ini.

Sementara itu, Borneo FC berusaha menjaga peluang meraih poin meski harus menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat.

Java United masih belum menunjukkan hasil yang baik di 3 pekan awal BRI Super League musim 2026/2027.

Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, mereka belum mampu meraih kemenangan.

Dua kekalahan dan satu hasil imbang menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki jika ingin bersaing lebih baik di Super League.

Bermain di kandang sendiri bisa menjadi kesempatan bagi Java United untuk bangkit.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Fabio Lefundes Optimistis Java United Bangkit, Borneo FC Jadi Ujian - Image
Sepak Bola Indonesia

Fabio Lefundes Optimistis Java United Bangkit, Borneo FC Jadi Ujian

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Borneo FC Hadapi Java United di Jatidiri, Kadu Monteiro Tetap Optimistis Bidik 3 Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC Hadapi Java United di Jatidiri, Kadu Monteiro Tetap Optimistis Bidik 3 Poin

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.24 WIB

Jelang Lawan Java United, Mauro Jeronimo Akui Persiapan Borneo FC Tak Ideal - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Java United, Mauro Jeronimo Akui Persiapan Borneo FC Tak Ideal

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore