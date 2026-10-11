Prediksi Skor Java United vs Borneo FC: Ambisi Tuan Rumah Raih Kemenangan Pertamanya Musim Ini

JawaPos.com - Java United akan menghadapi Borneo FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10).
Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB ini diprediksi berjalan ketat dan berpotensi berakhir dengan skor imbang 1-1.
Kedua tim memiliki kepentingan untuk meraih hasil positif. Java United ingin memanfaatkan status tuan rumah untuk mendapatkan kemenangan perdana musim ini.
Sementara itu, Borneo FC berusaha menjaga peluang meraih poin meski harus menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat.
Java United masih belum menunjukkan hasil yang baik di 3 pekan awal BRI Super League musim 2026/2027.
Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, mereka belum mampu meraih kemenangan.
Dua kekalahan dan satu hasil imbang menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki jika ingin bersaing lebih baik di Super League.
Bermain di kandang sendiri bisa menjadi kesempatan bagi Java United untuk bangkit.
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Jawa Pos
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