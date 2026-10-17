PSIS Semarang Wajib Bangkit Lawan PSGC Ciamis, Widodo C Putro Minta Pemain Fokus

Pemain PSIS Semarang melakukan selebrasi gol usai membobol gawang Adhyaksa FC. (I.League)
JawaPos.com - PSIS Semarang bertekad bangkit saat bertandang ke markas PSGC Ciamis pada pekan keenam Championship 2026/2027.
Laga yang digelar di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (17/10/2026) pukul 19.00 WIB itu menjadi kesempatan bagi Laskar Mahesa Jenar untuk kembali ke jalur kemenangan.
PSIS datang dengan membawa pekerjaan rumah setelah menelan kekalahan 1-3 dari Persiraja Banda Aceh pada pekan sebelumnya.
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Hasil tersebut terasa mengecewakan karena kekalahan terjadi di hadapan pendukung sendiri di Stadion Jatidiri, Semarang.
Karena itu, tiga poin dari kandang PSGC menjadi target penting bagi tim besutan Widodo C. Putro.
Selain untuk memperbaiki hasil pertandingan sebelumnya, kemenangan juga dibutuhkan demi menjaga persaingan di papan atas klasemen Grup A atau Grup Barat.
Pelatih PSIS, Widodo C. Putro, mengatakan timnya telah melakukan persiapan sekaligus mengevaluasi sejumlah kekurangan setelah pertandingan melawan Persiraja.
Evaluasi dilakukan melalui rekaman video untuk melihat aspek permainan yang masih perlu diperbaiki.
“Kami sudah persiapkan tim, hasil dari laga kemarin (lawan Persiraja), tidak sesuai harapan kami. Dan kami sudah mengevaluasi tim lewat video-video pada aspek-aspek yang memang harus kita perbaiki,” kata Widodo.
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