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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 14.00 WIB

Era Sudirman Berakhir, Persiba Balikpapan Dipimpin Karteker Yus Arfandy

Persiba Balikpapan menunjuk Yus Arfandy sebagai caretaker dan Abdul Rachman sebagai asisten pelatih sementara. (Istimewa) - Image

Persiba Balikpapan menunjuk Yus Arfandy sebagai caretaker dan Abdul Rachman sebagai asisten pelatih sementara. (Istimewa)

JawaPis.com -  Persiba Balikpapan menunjuk Yus Arfandy sebagai pelatih caretaker setelah mengakhiri kerja sama dengan Sudirman.

Keputusan ini diambil agar aktivitas tim tetap berjalan normal sembari manajemen mencari sosok pelatih kepala baru untuk mengarungi Pegadaian Championship 2026/27.

Yus Arfandy untuk sementara bertanggung jawab memimpin tim selama masa transisi.

Ia akan memastikan program latihan tetap berjalan dan para pemain bisa mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya sesuai dengan agenda yang telah disusun.

Pergantian pelatih di tengah kompetisi membuat Persiba perlu bergerak cepat untuk menjaga stabilitas tim.

Karena itu, manajemen memilih menunjuk caretaker agar persiapan tidak terganggu oleh proses pencarian pelatih kepala baru.

Selain menunjuk Yus Arfandy, Persiba juga memberikan tugas tambahan kepada Abdul Rachman.

Pemain yang masih menjadi bagian dari skuad Beruang Madu tersebut dipercaya membantu pekerjaan kepelatihan sebagai asisten pelatih sementara.

Dalam tugas barunya, Abdul Rachman akan bekerja bersama Yus Arfandy dan staf kepelatihan yang sudah ada.

Ia membantu pelaksanaan program latihan sekaligus mendukung persiapan tim untuk pertandingan selanjutnya.

Editor: Banu Adikara
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