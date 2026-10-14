Kendal Tornado FC Berpeluang Rebut Puncak Klasemen, Stefan Keeltjes Ingatkan Pemain

Kendal Tornado FC membidik kemenangan atas Persiba Balikpapan untuk membuka peluang naik ke puncak klasemen Grup Timur. Pelatih Stefan Keeltjes meminta anak asuhnya tetap fokus dan tidak meremehkan lawan. (Dok. KTFC)
JawaPos.com – Kendal Tornado FC berpeluang merebut puncak klasemen Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 saat menghadapi Persiba Balikpapan. Meski kesempatan tersebut terbuka, Laskar Badai Pantura memilih tetap fokus dan tidak ingin terlena.
Kendal Tornado FC dijadwalkan menghadapi Persiba di Stadion Surajaya, Lamongan, Jumat (16/10). Persiapan terus dimatangkan agar para pemain mampu tampil maksimal dan meraih hasil positif.
Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes menilai kondisi anak asuhnya cukup baik menjelang pertandingan tersebut. Dari sisi fisik, mental, maupun motivasi, para pemain dinilai siap menghadapi laga berikutnya.
Rotasi yang dilakukan terhadap sejumlah pemain inti pada pertandingan sebelumnya juga membantu menjaga kebugaran skuad.
"Persiapan terakhir lawan Persiba, saya lihat anak-anak punya semangat, mental, dan motivasi yang sama. Kondisinya juga bagus karena kemarin kami sempat melakukan beberapa rotasi pada pemain inti. Jadi, besok anak-anak dalam kondisi yang baik," kata Stefan seusai memimpin latihan di Charlie Training Center, Boja, Kabupaten Kendal, Rabu (14/10), dilansir Media Centre Kendal Tornado FC.
Meski optimistis dengan kondisi timnya, Stefan tidak ingin para pemain meremehkan Persiba Balikpapan. Menurut dia, tim berjuluk Beruang Madu itu memiliki kolektivitas permainan yang baik, pemain agresif, serta semangat juang yang patut diwaspadai.
Stefan menilai Persiba tetap memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan. Hasil yang belum maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir tidak bisa dijadikan alasan bagi Kendal Tornado FC untuk menganggap enteng lawannya.
"Tim Persiba saya lihat tim yang bagus. Mereka punya kolektivitas bermain yang bagus, pemain-pemain yang agresif, dan semangat bertanding. Saya lihat mereka hanya kurang beruntung saja," ujarnya.
Karena itu, Stefan meminta anak asuhnya menjaga konsentrasi dan intensitas permainan sepanjang pertandingan. Ia menegaskan, para pemain tidak boleh kehilangan semangat ketika menghadapi tekanan dari lawan.
"Anak-anak besok juga tidak bisa main santai. Tetap harus fighting, spirit-nya harus bagus," tegasnya.
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