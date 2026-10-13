5 Laga Tanpa Kemenangan, Bryan Cesar Desak Persiba Balikpapan Segera Berbenah

Bryan Cesar meminta maaf kepada suporter setelah Persiba kalah 0-2 dari Barito Putera. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiba Balikpapan belum mampu keluar dari tren negatif pada awal Pegadaian Championship 2026/27.
Kekalahan dari PS Barito Putera membuat gelandang sekaligus perwakilan pemain Persiba, Bryan Cesar, menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter yang terus memberikan dukungan kepada tim.
Persiba harus mengakui keunggulan Barito Putera dengan skor 0-2 dalam pertandingan di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (10/10).
Dua gol tuan rumah yang tercipta pada pengujung babak kedua memastikan Beruang Madu kembali gagal membawa pulang hasil positif.
Hasil tersebut terasa mengecewakan bagi Persiba, terlebih sejumlah pendukung rela menempuh perjalanan jauh dari Balikpapan untuk menyaksikan perjuangan tim kesayangan mereka secara langsung.
Bryan Cesar pun memberikan apresiasi kepada para suporter yang tetap hadir dan memberikan dukungan di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi timnya. Ia menyadari pengorbanan para pendukung belum terbalas dengan hasil yang diharapkan.
"Pertama saya ingin ucapkan terima kasih buat suporter Persiba yang sudah jauh-jauh datang, perjalanan jauh dari Balikpapan. Dengan segala pengorbanan mereka, tapi mohon maaf berkali-kali kami belum bisa memberikan kebahagiaan," ungkap Bryan.
Selain menyampaikan terima kasih kepada suporter, Bryan juga mengapresiasi perjuangan seluruh pemain Persiba sepanjang pertandingan.
Menurutnya, rekan-rekan setim sudah berusaha memberikan kemampuan terbaik hingga peluit akhir dibunyikan, meski hasil akhir belum sesuai harapan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022