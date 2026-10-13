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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.32 WIB

5 Laga Tanpa Kemenangan, Bryan Cesar Desak Persiba Balikpapan Segera Berbenah

Bryan Cesar meminta maaf kepada suporter setelah Persiba kalah 0-2 dari Barito Putera. (Istimewa) - Image

Bryan Cesar meminta maaf kepada suporter setelah Persiba kalah 0-2 dari Barito Putera. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiba Balikpapan belum mampu keluar dari tren negatif pada awal Pegadaian Championship 2026/27.

Kekalahan dari PS Barito Putera membuat gelandang sekaligus perwakilan pemain Persiba, Bryan Cesar, menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter yang terus memberikan dukungan kepada tim.

Persiba harus mengakui keunggulan Barito Putera dengan skor 0-2 dalam pertandingan di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (10/10).

Dua gol tuan rumah yang tercipta pada pengujung babak kedua memastikan Beruang Madu kembali gagal membawa pulang hasil positif.

Hasil tersebut terasa mengecewakan bagi Persiba, terlebih sejumlah pendukung rela menempuh perjalanan jauh dari Balikpapan untuk menyaksikan perjuangan tim kesayangan mereka secara langsung.

Bryan Cesar pun memberikan apresiasi kepada para suporter yang tetap hadir dan memberikan dukungan di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi timnya. Ia menyadari pengorbanan para pendukung belum terbalas dengan hasil yang diharapkan.

"Pertama saya ingin ucapkan terima kasih buat suporter Persiba yang sudah jauh-jauh datang, perjalanan jauh dari Balikpapan. Dengan segala pengorbanan mereka, tapi mohon maaf berkali-kali kami belum bisa memberikan kebahagiaan," ungkap Bryan.

Selain menyampaikan terima kasih kepada suporter, Bryan juga mengapresiasi perjuangan seluruh pemain Persiba sepanjang pertandingan.

Menurutnya, rekan-rekan setim sudah berusaha memberikan kemampuan terbaik hingga peluit akhir dibunyikan, meski hasil akhir belum sesuai harapan.

Editor: Banu Adikara
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