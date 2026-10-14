Tampil Solid Lawan Persis Solo, Keven Alleson Langsung Pasang Target untuk De Red FC

JawaPos.com - De Red FC berhasil membawa pulang satu poin saat bertandang ke markas Persis Solo pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27.

Bermain di Stadion Manahan, Minggu (11/10), tim asal Surabaya tersebut mampu menahan imbang tuan rumah berkat penampilan solid di sepanjang pertandingan.

Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam laga tersebut adalah bek asing asal Brasil, Keven Alleson.

Pemain berusia 32 tahun itu tampil tangguh selama 90 menit dan berperan penting dalam menjaga pertahanan De Red FC. Penampilan apiknya membuat Keven terpilih sebagai Player of the Match.

Keberhasilan mengamankan poin di kandang Persis Solo menjadi hasil penting bagi De Red FC.

Apalagi, Laskar Sambernyawa dikenal memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan, terlebih saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Keven mengaku sudah memperkirakan pertandingan melawan Persis Solo tidak akan berjalan mudah.

Karena itu, ia bersyukur timnya mampu melewati tantangan tersebut dan membawa pulang poin dari Stadion Manahan.