Prediksi Persis Solo vs De Red FC: Sama-Sama Terluka, Siapa Bangkit?

JawaPos.com – Persis Solo dan De Red FC sama-sama memburu kemenangan saat bertemu pada pekan kelima Championship 2026/2027. Kedua tim datang dengan modal kekalahan sehingga duel di Stadion Manahan, Solo, Minggu (11/10), menjadi kesempatan untuk kembali ke jalur positif.

Persis harus mengakui keunggulan Kendal Tornado FC dengan skor 0-2 saat bermain di kandang sendiri pada pekan lalu. Sementara itu, De Red FC juga menelan kekalahan 1-3 dari Persipura Jayapura.

Hasil tersebut membuat pertandingan ini penting bagi kedua kesebelasan. Persis ingin bangkit di hadapan pendukungnya sendiri, sedangkan De Red FC berusaha membawa pulang poin dari markas Laskar Sambernyawa.

Aji Santoso Siapkan De Red FC untuk Bangkit Pelatih De Red FC, Aji Santoso, memastikan timnya telah menjalani persiapan menjelang pertandingan. Ia menyebut kondisi para pemain cukup baik untuk menghadapi tuan rumah.

"Secara keseluruhan, tim kami sudah siap untuk pertandingan besok. Seluruh pemain dalam kondisi yang sangat baik," kata Aji Santoso, dilansir iLeague.

Meski kondisi fisik pemain dinilai baik, Aji tetap meminta anak asuhnya menjaga disiplin dan konsentrasi sepanjang pertandingan. Menurut dia, tim harus mampu menjalankan rencana permainan agar peluang meraih poin di Stadion Manahan terbuka.

"Yang terpenting untuk pertandingan nanti sudah saya sampaikan kepada pemain. (Terkait) bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan poin," ungkap mantan pelatih Persebaya Surabaya tersebut.

Evaluasi setelah kekalahan dari Persipura menjadi salah satu pekerjaan rumah De Red FC. Mereka perlu meminimalkan kesalahan yang berpotensi dimanfaatkan Persis, terutama jika tuan rumah tampil agresif sejak awal laga.

De Red FC Punya Modal Kemenangan Tandang Meski baru kalah dari Persipura, De Red FC memiliki pengalaman positif saat bermain di kandang lawan. Sebelumnya, Wisal El Burji dan rekan-rekan berhasil menundukkan Persiba Balikpapan dengan skor 1-0 di Stadion Surajaya, Lamongan.