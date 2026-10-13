Persis Solo Gagal Kalahkan De Red FC, Ricky Nelson Ungkap Masalah Utama Laskar Sambernyawa

JawaPos.com - Persis Solo harus puas berbagi poin saat menjamu De Red FC pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27.

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Minggu (11/10), Laskar Sambernyawa mengakhiri pertandingan dengan skor 0-0.

Hasil ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi pelatih Persis Solo, Ricky Nelson. Ia menilai timnya sebenarnya memiliki peluang untuk meraih kemenangan, tetapi sejumlah kesempatan gagal dimanfaatkan dengan baik.

Persis bahkan sempat mencetak gol melalui Andy Harjito pada penghujung babak pertama.

Namun, gol tersebut dianulir karena dianggap terjadi handball. Situasi itu membuat tuan rumah gagal mengubah peluang menjadi keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Meski kecewa dengan hasil akhir, Ricky tetap memberikan apresiasi terhadap penampilan anak asuhnya. Menurut dia, permainan Persis kali ini menunjukkan perkembangan dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya.

Ricky melihat timnya mulai mampu menguasai bola, mengendalikan jalannya pertandingan, serta membangun serangan dari lini belakang. Sejumlah pola permainan yang telah disiapkan juga berjalan cukup baik.

"Di game ini, anak-anak tampil jauh lebih baik dari game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kontrol game dan kami coba main dari bawah. Beberapa struktur yang kita bikin sebenarnya cukup berjalan hanya memang kita sangat punya problem di finishing touch," kata Ricky Nelson seusai pertandingan.