Persis Solo Gagal Kalahkan De Red FC, Ricky Nelson Ungkap Masalah Utama Laskar Sambernyawa

Pelatih kepala Persis Solo Ricky Nelson. (Zaro Ezza Syachniar/Antara)
JawaPos.com - Persis Solo harus puas berbagi poin saat menjamu De Red FC pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27.
Bermain di Stadion Manahan, Solo, Minggu (11/10), Laskar Sambernyawa mengakhiri pertandingan dengan skor 0-0.
Hasil ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi pelatih Persis Solo, Ricky Nelson. Ia menilai timnya sebenarnya memiliki peluang untuk meraih kemenangan, tetapi sejumlah kesempatan gagal dimanfaatkan dengan baik.
Persis bahkan sempat mencetak gol melalui Andy Harjito pada penghujung babak pertama.
Namun, gol tersebut dianulir karena dianggap terjadi handball. Situasi itu membuat tuan rumah gagal mengubah peluang menjadi keunggulan hingga pertandingan berakhir.
Meski kecewa dengan hasil akhir, Ricky tetap memberikan apresiasi terhadap penampilan anak asuhnya. Menurut dia, permainan Persis kali ini menunjukkan perkembangan dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya.
Ricky melihat timnya mulai mampu menguasai bola, mengendalikan jalannya pertandingan, serta membangun serangan dari lini belakang. Sejumlah pola permainan yang telah disiapkan juga berjalan cukup baik.
"Di game ini, anak-anak tampil jauh lebih baik dari game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kontrol game dan kami coba main dari bawah. Beberapa struktur yang kita bikin sebenarnya cukup berjalan hanya memang kita sangat punya problem di finishing touch," kata Ricky Nelson seusai pertandingan.
Ia menambahkan, Persis seharusnya bisa mencetak satu atau dua gol apabila lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Dengan penyelesaian akhir yang lebih baik, Ricky yakin timnya memiliki kesempatan untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022