PSS Sleman Incar Poin Perdana Lawan PSM, Pieter Huistra Minta Tim Fokus pada Laga Berikutnya

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman mulai kembali fokus mempersiapkan diri menghadapi pekan keempat BRI Super League 2026/27.
Super Elang Jawa dijadwalkan menjamu PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10).
Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi PSS untuk bangkit setelah mengawali kompetisi dengan hasil kurang maksimal.
Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, PSS belum mampu mengamankan satu poin pun.
PSS harus mengakui keunggulan Bali United FC dengan skor 1-2 pada laga tandang.
Setelah itu, mereka kembali kalah saat menjamu Madura United FC dengan skor 1-3. Kekalahan ketiga didapat ketika PSS bertandang ke markas Dewa United Banten FC dan takluk 1-2.
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Jeda kompetisi selama tiga pekan yang bertepatan dengan FIFA Matchday memberikan waktu cukup bagi PSS untuk melakukan evaluasi.
Tim pelatih bisa memanfaatkan periode tersebut untuk memperbaiki sejumlah aspek, mulai dari teknik, fisik hingga mental pemain.
Meski demikian, pelatih PSS Sleman Pieter Huistra belum ingin memasang target angka tertentu untuk putaran pertama BRI Super League musim ini.
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