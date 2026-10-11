Java United dan PSS Sleman Kompak Menang Perdana di Super League 2026/2027

Skuad Java United saat menjamu Borneo FC di Stadion Jatidiri, Minggu (11/10). (Dok: Java United)
JawaPos.com - Java United dan PSS Sleman kompak mengukir kemenangan pada pertandingan pekan keempat Super League 2026/2027.
Manisnya, hasil tersebut menjadi kemenangan perdana kedua tim pada musim ini.
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Java United menjamu Borneo FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10) sore WIB. Tim berjuluk Laskar Kepodang emas itu sukses menumbangkan tamunya dengan skor tipis 2-1.
Java United dan Borneo FC bermain sengit sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Hanya saja, tidak ada gol yang tercipta hingga paruh pertama pertandingan.
Keran gol baru terbuka selepas turun minum. Java United mencetak gol keunggulan lebih dulu melalui Kaio Nunes pada menit ke-48. Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-65 lewat sontekan Marcos Astina.
Java United sukses mencetak gol keunggulan pada menit ke-80 lewat tendangan bebas Lukas Brambilla. Tendangan yang dilesakkan pemain asal Brasil itu mengarah ke pojok atas kanan gawang sehingga tak mampu diamankan Kadu. Gol tersebut sekaligus menjadi gol kemenangan tuan rumah atas Borneo FC.
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Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Java United karena akhirnya meraih kemenangan perdana di musim ini. Dalam tiga laga sebelumnya, Laskar Kepodang Emas hanya mengukir satu hasil imbang dan dua kekalahan.
Berkat tambahan tiga poin ini, Java United berhasil memperbaiki posisinya di papan klasemen sementara Super League 2026/2027. Tm polesan Fabio Lefundes itu keluar dari zona merah, menduduki posisi ke-14 dengan dua poin setelah memulai musim dengan poin minus dua.
Sementara itu, hasil kekalahan ini menunjukkan bahwa Borneo FC belum menunjukkan konsistensinya. Tim berjuluk Pesut Etam itu bertengger di posisi ke-11 dengan enam poin dari dua kemenangan dan tiga kekalahan.
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Jawa Pos
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