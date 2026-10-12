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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 05.45 WIB

Kakang Rudianto Dikritik Bobotoh, Igor Tolic Pasang Badan untuk Pemain Persib

Igor Tolic menegaskan bahwa keputusan menurunkan pemain merupakan tanggung jawab pelatih. Ia juga menyoroti padatnya jadwal Persib yang tampil di tiga kompetisi. (Instagram/@kakangrudianto33)&nbsp; - Image

Igor Tolic menegaskan bahwa keputusan menurunkan pemain merupakan tanggung jawab pelatih. Ia juga menyoroti padatnya jadwal Persib yang tampil di tiga kompetisi. (Instagram/@kakangrudianto33)&nbsp;

JawaPos.com – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, membela Kakang Rudianto yang mendapat kritik dari sebagian Bobotoh setelah menghadapi Dewa United Banten FC. Ia menegaskan bahwa pelatih harus menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab ketika pemain mendapat sorotan.

Persib bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pekan keempat BRI Super League 2026/27 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam. Maung Bandung sempat tertinggal dua gol sebelum bangkit dan menyelamatkan satu poin di hadapan pendukung sendiri.

Di tengah hasil tersebut, penampilan Kakang menjadi perhatian sebagian suporter. Meski mendapat kritik, bek muda itu tetap bermain penuh selama 90 menit. Tolic memilih mempertahankannya di lapangan dan tidak ingin pemainnya menjadi sasaran kritik secara berlebihan.

Pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa keputusan menurunkan pemain merupakan tanggung jawabnya. Karena itu, ia meminta suporter mengarahkan kritik kepadanya jika tidak puas dengan performa tim.

“Akan selalu ada yang mengkritik. Saya sudah mengatakan bahwa jika seseorang harus dikritik, itu seharusnya saya, bukan para pemain, karena saya menempatkan para pemain di lapangan,” kata Tolic, dikutip dari iLeague.

Tolic juga menyinggung padatnya jadwal yang harus dijalani Persib musim ini. Selain berkompetisi di BRI Super League, Maung Bandung juga tampil di AFC Champions League Two dan ASEAN Club Championship.

Menurutnya, bermain di beberapa kompetisi menghadirkan tantangan fisik dan mental bagi para pemain. Persib dituntut menjaga konsistensi saat menghadapi lawan-lawan berkualitas dengan jeda pertandingan yang terbatas.

“Jadi, ini bukan masalah lelah atau tidak lelah. Jadwalnya memang seperti ini. Para pemain di ruang ganti ingin tampil dengan baik. Itu tidak mudah,” ujarnya.

Tolic memahami bahwa tekanan dan kritik bisa menimpa siapa saja di dalam tim, bukan hanya Kakang. Suporter, menurutnya, berhak mengevaluasi taktik, rotasi, maupun keputusan pelatih. Namun, ia berharap kritik tidak berkembang menjadi serangan berlebihan terhadap individu pemain.

Ia juga memahami hak penonton untuk menyampaikan pendapat di stadion, termasuk mereka yang telah membeli tiket pertandingan. Meski demikian, Tolic berharap dukungan tetap menjadi bagian utama agar para pemain dapat berkembang dan menunjukkan performa terbaik.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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