PSIM Dibantai Persija 0-4, Cahya Supriadi: Segalanya Harus Dibuktikan

JawaPos.com – Kiper PSIM Yogyakarta, Cahya Supriadi, mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya kalah telak 0-4 dari Persija Jakarta pada pekan keempat Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10).

Cahya menilai kekalahan di kandang sendiri terasa menyakitkan. Melalui unggahan di Instagram, kiper berusia 23 tahun itu menyampaikan bahwa timnya harus membuktikan kemampuan melalui penampilan di lapangan.

"Malam yang menyakitkan di rumah. Tak ada yang bisa dikatakan, segalanya harus dibuktikan," tulis Cahya Supriadi di Instagram, Senin (12/10).

Dalam pertandingan tersebut, gawang Cahya dibobol oleh tiga pemain Persija. Alexander Jeremejeff membuka keunggulan pada menit ke-77, sebelum Stjepan Loncar mencetak gol pada menit ke-81 dan kembali menjebol gawang PSIM pada masa tambahan waktu babak kedua. Kwon Chang-hoon turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-87.

Meski kebobolan empat gol, Cahya tetap berusaha menghalau serangan lawan.

Berdasarkan data yang dikutip dari I.League, kiper bernomor punggung 19 itu mencatatkan enam penyelamatan selama bermain 90 menit. Data jumlah penyelamatan

perlu dicocokkan kembali dengan statistik pertandingan resmi.

Kekalahan dari Persija membuat Cahya kebobolan empat gol dalam satu pertandingan.

Berdasarkan catatan yang disampaikan dalam naskah, jumlah kebobolannya kini mencapai delapan gol dalam empat laga Super League musim ini.