Persik Kediri Mulai Pulih, Jon Toral dan Reno Piscopo Bisa Comeback

JawaPos.com– Persik Kediri mulai bernapas lega setelah badai cedera yang menghantam sejumlah pemain inti perlahan mereda. Tiga pemain, yakni Dzaky Asraf, Sergio Castel, dan Rendy Sanjaya, telah kembali merumput saat Macan Putih menghadapi Madura United pada pekan keempat Super League 2026/2027.

Kembalinya ketiga pemain tersebut menjadi kabar positif bagi pelatih Marcos Reina. Sebelumnya, Persik harus menghadapi masalah kebugaran yang menimpa sejumlah pemain penting pada awal kompetisi.

Hingga pekan ketiga, enam pemain yang diproyeksikan menjadi kekuatan utama Macan Putih mengalami masalah kebugaran. Mereka adalah Ezra Walian, Rendy Sanjaya, Dzaky Asraf, Sergio Castel, Reno Piscopo, dan Jon Toral.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Marcos Reina untuk menjaga konsistensi permainan tim. Absennya sejumlah pemain sekaligus berpotensi mengganggu keseimbangan skuad, terutama saat kompetisi mulai berjalan dengan jadwal padat.

Salah satu pemain yang mengalami cedera adalah Jon Toral. Mantan pemain Arsenal itu sempat tampil selama 15 menit saat Persik menghadapi Dewa United sebelum harus mengakhiri penampilannya lebih cepat akibat kejang otot hamstring.

Hingga kini, Toral masih menjalani proses pemulihan. Persik juga masih menunggu Reno Piscopo yang mengalami cedera betis setelah didatangkan dari klub Australia, Melbourne Victory.

Sementara itu, Ezra Walian membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali bermain setelah menjalani operasi lutut di Belanda.

Meski kehilangan sejumlah pemain, Persik tetap mampu menjaga daya saing. Kedalaman skuad menjadi salah satu modal bagi Marcos Reina untuk mempertahankan performa tim di tengah situasi sulit tersebut.

Kabar baik datang saat Persik menghadapi Madura United. Selain meraih kemenangan 2-0, Macan Putih juga mendapat tambahan kekuatan setelah Dzaky Asraf, Sergio Castel, dan Rendy Sanjaya kembali bermain.