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Andika Rachmansyah
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.12 WIB

Persija Kecam Aksi Penyerangan Bus EPA Persib, Minta Pelaku Diusut Tuntas

tangkapan layar bus tim Persib Bandung U-18 diserang dan dijarah di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10). Rombongan tim muda Persib diserang saat perjalanan pulang dari Solo menuju Bandung. Insiden tersebut mengakibatkan personel media mengalami kekerasan fisik, bus rusak, dan sejumlah koper diduga dijarah. (Istimewa)

JawaPos.com - Persija Jakarta mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung U-18 di Rest Area Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10) malam WIB. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendukung penuh proses hukum agar para pelaku dapat diusut hingga tuntas. 

Insiden penyerangan itu menyebabkan bus rombongan Persib U-18 mengalami kerusakan, termasuk sejumlah kaca yang pecah akibat lemparan benda keras. Selain itu, beberapa koper milik pemain dan ofisial dilaporkan dijarah. Kemudian Media Officer Persib untuk EPA, Pandu Persada, disebut mengalami kekerasan fisik. 

Melalui pernyataan resmi di akun Instagram, Persija menyampaikan kecaman terhadap aksi yang mengancam keselamatan rombongan tim muda Persib tersebut. Klub ibu kota itu juga menyatakan keprihatinan mendalam kepada para korban, terutama mereka yang mengalami kekerasan fisik.

“Persija mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung di Rest Area Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10) malam,” tulis Persija dalam akun Instagram resminya, Senin (12/10). 

Persija menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengancam keselamatan pemain dan ofisial tim. Manajemen Macan Kemayoran menegaskan bahwa rivalitas antarklub seharusnya hanya berlangsung di lapangan dan tidak menjadi alasan untuk melakukan kekerasan.

​“Persija menegaskan bahwa tidak ada pembenaran apa pun bagi tindakan kekerasan, penyerangan, maupun penjarahan dengan dalih rivalitas sepak bola. Tindakan tersebut merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab, mencederai nilai-nilai sportivitas, serta merusak semangat persaudaraan dalam sepak bola Indonesia,” tegas Persija.

Pihak Macan Kemayoran juga menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu dengan mengatasnamakan kelompok suporter. Persija secara khusus menyoroti pentingnya menjaga keselamatan pemain muda yang sedang meniti karier di dunia sepak bola. 

“​Persija tidak membenarkan tindakan oknum mana pun yang menggunakan nama atau identitas suporter untuk melakukan kekerasan. Rivalitas dalam sepak bola seharusnya hanya berlangsung di dalam lapangan, bukan diwujudkan melalui aksi yang mengancam keselamatan orang lain, terlebih terhadap para pemain muda yang tengah meniti masa depan mereka di dunia sepak bola,” lanjutnya. 

Persija turut mendukung agar kasus penyerangan tersebut diusut secara menyeluruh dan objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Manajemen meminta pihak-pihak yang terbukti terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada toleransi terhadap tindakan yang merugikan orang lain.

“​Persija mendukung agar insiden ini diusut secara tuntas, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak boleh ada toleransi terhadap aksi kekerasan yang merugikan orang lain dan mencoreng nama sepak bola Indonesia,” terang Persija. 

Persija mengajak seluruh suporter sepak bola Indonesia untuk tetap dewasa dalam memberikan dukungan kepada klub kebanggaan masing-masing. Rivalitas tidak seharusnya berujung pada tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain, terlebih para pemain muda yang menjadi bagian dari masa depan sepak bola Indonesia.

Editor: Edi Yulianto
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