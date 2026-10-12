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Andika Rachmansyah
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.28 WIB

Viking Kutuk Penyerangan Bus Persib U-18, Tobias Desak Pelaku Dihukum Tegas

Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar menegaskan penyerangan bus Persib U-18 di Batang merupakan tindak kriminal. Ia meminta polisi, PSSI, dan I.League mengambil tindakan tegas. (Dok. Persib) - Image

Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar menegaskan penyerangan bus Persib U-18 di Batang merupakan tindak kriminal. Ia meminta polisi, PSSI, dan I.League mengambil tindakan tegas. (Dok. Persib)

JawaPos.com – Ketua Umum Viking Persib Club (VPC) Tobias Ginanjar mengutuk keras penyerangan terhadap bus rombongan Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung U-18 di Rest Area KM 360 Tol Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10) malam.

Tobias menegaskan, tindakan tersebut telah melampaui batas rivalitas suporter dan merupakan tindak kriminal yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Ya, dari kami sangat mengutuk keras kejadian tersebut. Karena itu udah jauh di luar rivalitas yang seharusnya, dan udah murni kriminal kalau menurut kami,” kata Tobias saat dihubungi JawaPos.com, Senin (12/10).

Insiden itu terjadi ketika rombongan Persib U-18 dalam perjalanan pulang menuju Bandung setelah menghadapi Garuda United di Solo dalam kompetisi EPA U-18. Bus yang mereka tumpangi diserang sekelompok orang saat singgah di rest area.

Dugaan awal menyebutkan penyerangan melibatkan oknum suporter Persija Jakarta, The Jakmania. Dugaan tersebut muncul setelah rombongan Persib disebut berpapasan dengan kelompok suporter yang sedang dalam perjalanan pulang seusai mendukung timnya bertanding di Yogyakarta. Namun, keterlibatan kelompok suporter tertentu tetap perlu dipastikan melalui penyelidikan aparat kepolisian.

Tobias meminta kepolisian, PSSI, dan I.League selaku operator kompetisi segera mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak memicu konflik lanjutan antarsuporter.

“Jadi, sebaiknya memang dari pihak kepolisian, PSSI, LIB segera mengambil langkah yang tegas agar ini tidak berlarut-larut dan tidak ada preseden yang bisa menyebabkan hal-hal seperti ini muncul kembali gitu,” terang Tobias.

Di sisi lain, Tobias mengimbau rekan-rekannya, khususnya anggota Viking Persib Club, untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi balasan yang berpotensi memperkeruh situasi. Ia menilai, penegakan hukum yang tegas dapat membantu meredam ketegangan.

“Kalau hukumnya ditegakkan tentunya itu akan mengurangi situasi yang memanas ini ya. Kalau hukumnya tidak ditegakkan, takutnya ini akan berlarut-larut dan malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Ia kembali mendesak aparat penegak hukum dan otoritas sepak bola agar menindak para pelaku kekerasan tanpa pandang bulu.

Editor: Hendra
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