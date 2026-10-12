Fabio Calonego: Persija di Jalur Juara Setelah Kalahkan PSIM

JawaPos.com - Fabio Calonego merasa senang dengan kemenangan yang diraih Persija Jakarta setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta di pekan keempat Super League. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10/2026).

Gelandang asal Brasil tersebut menuliskan perasaan senangnya setelah Persija meraih kemenangan. Fabio Calonego juga memuji permainan rekan setimnya saat berhasil mencuri poin di kandang PSIM Yogyakarta.

Kemenangan melawan PSIM, membuat Fabio yakin bahwa Persija berada di jalan yang benar dalam persaingan gelar juara Super League. Selain itu, dia mengucapkan terima kasih kepada para suporter yang datang ke Stadion Sultan Agung.

"Sangat senang dengan kemenangan dan performa tim. Kita berada di jalur yang benar! Mari terus bekerja keras. Terima kasih atas dukungan yang terus menerus, Jak... Dan terima kasih atas sambutannya, Yogyakarta. Sampai jumpa lagi," tulis Fabio Calonego di Instagram, Senin (12/10).

Shin Tae-yong memainkan Fabio Calonego sejak menit pertama. Ia bermain 75 menit dan digantikan Rizky Ridho yang masuk di babak kedua.

Sisi bertahan menjadi aspek paling menonjol dari Fabio di laga melawan PSIM. Melansir laman I League, dia melakukan satu blok, lima intersep, dan lima tekel menunjukkan ketangguhannya.

Tidak hanya dalam bertahan, pemain 29 tahun tersebut punya kontribusi saat membantu penyerangan. Fabio memiliki dua kreasi peluang dan melepaskan satu tendangan ke arah gawang.