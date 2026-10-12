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Edi Yulianto
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.48 WIB

Marcos Santos Ungkap Alasan Mainkan Arkhan Fikri, Momen Kebangkitan Arema FC

Arkhan Fikri menjadi pembeda Arema FC saat menghadapi Bhayangkara FC. (Arema FC) - Image

Arkhan Fikri menjadi pembeda Arema FC saat menghadapi Bhayangkara FC. (Arema FC)

JawaPos.com - Hampir kalah di kandang sendiri pada pekan keempat Super League 2026/2027, Arema FC menyisakan cerita. Keputusan memasukkan Arkhan Fikri pada babak kedua menjadi salah satu titik penting kebangkitan tim saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Tim yang sempat tertinggal 0-2 akhirnya mampu memaksakan hasil imbang 2-2 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10).

Di balik perubahan permainan tersebut, pelatih Arema FC, Marcos Santos, ternyata harus menghadapi persoalan komposisi pemain, terutama di sektor gelandang bertahan.

Sebab, dua pemain yang biasa mengisi posisi tersebut, Alfeandra Dewangga dan Betinho, tidak dapat dimainkan akibat cedera. "Kami kehilangan dua pemain gelandang bertahan. Agar tidak mengubah struktur tim, opsinya adalah memainkan Hansamu Yama di babak pertama, dan kami sudah melatih hal tersebut," ujar pelatih asal Brasil itu.

"Di babak kedua, opsinya adalah Arkhan karena tim Bhayangkara FC diperkirakan sudah lelah di lini tengah sehingga Arkhan punya lebih banyak kebebasan. Kami tidak menduga akan kebobolan dua gol, tetapi seperti yang saya katakan, tanggung jawab ada pada saya," imbuhnya.

Untuk itu, masuknya pemain timnas Indonesia menggantikan Hansamu Yama selepas turun minum. Kehadirannya membantu Arema meningkatkan aktivitas permainan di lini tengah yang sebelumnya lebih banyak dikuasai Bhayangkara.

Perubahan tersebut membuat tuan rumah mampu membangun serangan dengan lebih baik dan memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Meski demikian, pelatih berusia 47 tahun itu tidak ingin keberhasilan mengejar ketertinggalan hanya dikaitkan dengan masuknya satu pemain. Menurutnya, perubahan sikap seluruh tim menjadi faktor yang tidak kalah penting.

"Bukan hanya soal pergantian satu pemain di babak pertama yang membuat perbedaan, melainkan perbedaan yang membuat kita mengejar ketertinggalan," kata Marcos Santos.

Editor: Edi Yulianto
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Sumber: ileague.id
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