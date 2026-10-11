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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 11 Oktober 2026 | 23.15 WIB

Sebelum Peluit Panjang Berbunyi, Samuel Otusanya Buktikan Mental Pantang Menyerah Arema FC

Samuel Otusanya merayakan gol penyeimbang Arema FC saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10/2026). (Arema) - Image

Samuel Otusanya merayakan gol penyeimbang Arema FC saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10/2026). (Arema)

JawaPos.com — Arema FC menunjukkan semangat pantang menyerah saat bangkit dari ketertinggalan dua gol dan bermain imbang 2-2 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat BRI  di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10/2026).

Penyerang asal Nigeria, Samuel Otusanya, menjadi salah satu sosok penting setelah mencetak gol penyama kedudukan yang menjaga peluang Singo Edan mengamankan poin di hadapan pendukung sendiri.

Gol tersebut bukan sekadar penyelamat dari kekalahan, melainkan bukti perjuangan Arema FC hingga pertandingan berakhir.

Bagi Samuel, keberhasilan mencetak gol di Kanjuruhan juga menghadirkan kebahagiaan tersendiri karena dia bisa memberikan kontribusi langsung di hadapan suporter.

"Mencetak gol di stadion ini di hadapan para pendukung adalah perasaan yang sangat luar biasa," tutur pemain berusia 22 tahun tersebut.

“Untuk saat ini kami fokus pada proses ini, terus bekerja keras bersama-sama untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi ke depannya.”

Momen itu menjadi penting bagi Arema FC yang sempat berada dalam posisi sulit setelah tertinggal dua gol.

Ketika peluang meraih hasil positif mulai terancam, Samuel ikut memastikan timnya tetap memiliki kesempatan untuk membawa pulang poin dari pertandingan yang berlangsung ketat tersebut.

Gol Samuel Otusanya Hidupkan Kembali Harapan Arema FC

Samuel Otusanya mencetak gol penyeimbang 2-2 ketika Arema FC berusaha mengejar ketertinggalan setelah Marcos Vinicius lebih dahulu memperkecil skor menjadi 1-2 pada menit ke-52.

Editor: Banu Adikara
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