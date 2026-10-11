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Andre Rizal Hanafi
Senin, 12 Oktober 2026 | 05.56 WIB

Arema FC Bangkit dari Ketertinggalan, Oscar Bruzon Ungkap Penyebab Bhayangkara FC Gagal Menang

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa) - Image

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Arema FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Pelatih Oscar Bruzon menyoroti konsentrasi pemainnya yang menurun pada babak kedua hingga keunggulan dua gol gagal dipertahankan.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10), itu berjalan cukup menarik.

Bhayangkara FC sempat berada di atas angin setelah unggul dua gol pada babak pertama.

Namun, Arema FC mampu bangkit selepas turun minum dan menyamakan kedudukan dalam waktu singkat.

Bhayangkara FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Matias Ocampo.

Gol tersebut tercipta setelah Ocampo memenangi duel udara untuk menyambut umpan silang Moussa Sidibe.

Tim berjuluk The Guardian itu kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-31.

Kali ini, Milan Ristovski mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan datar dari Sidibe.

Editor: Banu Adikara
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