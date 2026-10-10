Tampil Dominan di Babak Pertama, Persija Jakarta Imbang Tanpa Gol Lawan PSIM Jogja

JawaPos.com - Persija Jakarta harus puas bermain imbang tanpa gol melawan PSIM Jogja di babak pertama pertandingan pekan keempat Super League 2026/2027. Meski tampil sebagai tim tamu, Persija mendominasi permainan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) sore WIB.

Persija sangat mendominasi jalannya pertandingan babak pertama dan menciptakan banyak peluang berbahaya.

Sayangnya, peluang-peluang tersebut tidak ada yang berbuah gol ke gawang tuan rumah PSIM Jogja.

Persija Langsung Menekan Sejak Awal Persija langsung menekan pertahanan tuan rumah PSIM Jogja sejak menit awal. Macan Kemayoran kerap melancarkan serangan melalui Dony Tri Pamungkas dan Arlyansyah Abdulmanan dari sektor sayap kiri.

Skuad Macan Kemayoran baru bisa melepaskan tendangan on target pertama pada menit ke-14 lewat sepakan Alexander Jeremejeff, tetapi masih mudah ditangkap Cahya Supriadi. Sementara PSIM Jogja masih kesulitan mengembangkan permainannya.

Persija kembali menciptakan peluang pada menit ke-21 permainan apik yang dipertontonkan Witan Sulaeman dan Alexander Jeremejeff. Sayangnya tendangan yang dilepaskan Witan masih melambung ke atas mistar PSIM Jogja.

Pasukan Shin Tae-yong sangat mendominasi jalannya pertandingan. Berdasarkan data dari flashscore, hingga waktu memasuki menit ke-30, Macan Kemayoran menguasai 72 persen penguasaan bola sedangkan PSIM Jogja hanya 29 persen.

Banyak Peluang, Belum Ada Gol Persija yang terus menekan pertahanan tuan rumah menciptakan peluang-peluang berbahayanya. Peluang emas pertama mereka tercipta pada menit ke-32 melalui serangan sisi sayap kiri yang dilakukan Dony Tri. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu kemudian melepaskan umpan silang, namun sontekan Alexander Jeremejeff masih melenceng tipis.