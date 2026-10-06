Erick Thohir Pastikan Presiden Prabowo Beri Bonus Timnas Indonesia Usai Juara FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Ketum PSSI, Erick Thohir, menyebut Presiden Prabowo akan memberikan bonus tambahan kepada Timnas Indonesia setelah berhasil menyabet gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Hanya saja, Erick tidak mengungkap secara rinci mengenai besaran bonus tersebut.
“Nanti saja, yang pasti pak presiden nambahin kok (sambil tertawa),” kata Erick usai pertandingan di SUGBK, dikutip Selasa (6/10).
Timnas Indonesia meraih gelar juara setelah susah payah menumbangkan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10) malam WIB. Skuad Garuda menekuk lawannya melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu.
Erick pun mengakui Thailand merupakan tim yang kuat. Terbukti, tim berjuluk Gajah Perang tersebut mampu merepotkan Timnas Indonesia meski bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-81 usai Nicholas Mickelson mendapat kartu kuning kedua.
“Kita harus akui Thailand tim yang sangat bagus, saya apresiasi perjuangan pemain sampai detik terakhir, dua game yang tidak mudah, (lawan Bangladesh) 9-2 tidak mudah, hari ini juga 2-2, tidak mudah,” ujar dia.
Erick mengatakan kesuksesan ini menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia dalam perjalananya menuju Piala Dunia. Ia ingin Indonesia menunjukkan bahwa skuad Garuda bisa bersaing di level atas.
“Ini pelajaran bagus untuk semua pemain dan pelatih bahwa kalau memang kita mau masuk Piala Dunia, kita harus serius mempersiapkan dan tantangannya sangat berat, tapi kita bangsa Indonesia, bukan bangsa kalahan, kita harus terus tingkatkan sepak bola kita,” terang Erick.
Meski sukses merebut gelar juara, bukan berarti Timnas Indonesia lolos dari evaluasi. Kata Erick, PSSI bersama tim pelatih akan berdiskusi untuk menambal kekurangan yang masih terlihat selama FIFA ASEAN Cup demi menghadapi Piala Asia 2027.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022