Indonesia Lolos Final FIFA ASEAN Cup 2026, Erick Thohir: Tuhan Bersama Kita Semua

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan "Tuhan bersama kita semua" setelah Timnas Indonesia melewati laga penentuan ke final FIFA ASEAN Cup 2026 yang sangat dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis.

Pada. laga penentuan dari Grup A, kelolosan Indonesia ke final tercipta berkat dua gol larut Kevin Diks dan Mitchell Baker pada menit-menit akhir yang membuat tim Garuda menang dengan skor 9-2 atas Bangladesh.

"Allah SWT bersama Indonesia. Tuhan bersama kita semua," kata Erick setelah pertandingan di SUGBK.

Pada laga tersebut, Indonesia unggul 6-1 saat jeda babak pertama dan memegang kendali penuh, sementara Malaysia saat itu baru unggul 2-0 atas Singapura di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung.

Tim Garuda sempat dibuat frustrasi pada sebagian besar babak kedua, sedangkan Malaysia justru menambah empat gol lagi untuk menang 6-0. Indonesia sempat menghidupkan asa lewat gol ketujuh pada menit-menit akhir, namun langsung kebobolan tak lama kemudian.