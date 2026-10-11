Kehilangan Gabriel Mutombo, Persib Bandung Tertinggal 0-2 dari Dewa United di Babak Pertama

Persib Bandung akan menjamu Dewa United dalam lanjutan Super League. (Persib)
JawaPos.com - Dewa United unggul 2-0 atas Persib Bandung pada babak pertama laga lanjutan Super League 2026/2027.
Gol keunggulan tim berjuluk Banten Warriors itu dicetak Egy Maulana Vikri dalam laga yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam WIB.
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Persib Bandung Kehilangan Gabriel Mutombo Akibat Cedera
Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Persib mengancam gawang Dewa United pada menit kedelapan melalui tendangan keras on target pertama yang dilesakkan Adam Alis, namun masih bisa ditepis Sonny Stevens.
Nasib sial harus dialami Persib karena salah satu bek andalannya, Gabriel Mutombo, mengalami cedera setelah berduel dengan Taisei Marukawa pada menit ke-11. Bek asal Prancis itu sempat mendapat perawatan, namun tidak mampu melanjutkan permainan.
Pelatih Persib, Igor Tolic, merespons dengan memainkan Julio Cesar. Yang jelas, ini menjadi kabar buruk bagi tuan rumah karena Gabriel Mutombo merupakan salah satu pilar penting mereka di lini pertahanan.
Egy Maulana Vikri Bawa Dewa United Ungguli Persib Bandung
Dewa United membuka keunggulan atas Persib pada menit ke-23. Gol tersebut berawal dari skema umpan panjang yang mengarah kepada Noah Sadaoui, sebelum sang pemain melakukan tusukan dan melepaskan umpan ke tengah kotak penalti.
Bola sempat membentur Julio Cesar sebelum mengarah kepada Egy Maulana Vikri. Tanpa membuang peluang, ia langsung menyambar bola dan tak mampu diamankan Teja Paku Alam. Dewa United unggul 1-0 atas tuan rumah Persib.
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